開催：2026.5.21

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 5 - 4 [Wソックス]

MLBの試合が21日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとWソックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。

2回裏、6番 ドミニク・カンゾーン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 CWS

3回表、3番 アンドルー・ベニンテンディ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 SEA 1-1 CWS

4回裏、7番 パトリック・ウィズダム 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 2-1 CWS

5回表、2番 村上宗隆 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SEA 2-2 CWS

7回裏、9番 ジョニー・ペレダ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 3-2 CWS、4番 ランディ・アロザレーナ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-2 CWS

8回表、さらにショートが悪送球でWソックス得点 SEA 5-3 CWS

9回表、1番 ランデル・グリチェク 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 SEA 5-4 CWS

試合は5対4でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのマシュー・ブラッシュで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はWソックスのショーン・ニューカムで、ここまで0勝1敗1S。マリナーズのフェレールにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、2安打、1打点、打率は.244となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 07:58:14 更新