【ハーゲンダッツ新作】ミント感が想像以上！　ミニカップ『ショコラミント エクストラ』が爽快すぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

少しずつ暖かい日が増えてきて、さっぱりした冷たいスイーツが恋しくなる季節になってきましたね。

今回は、チョコミン党のみなさんに全力でおすすめしたい！ 2026年5月19日より期間限定で新発売される、ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラミント エクストラ』を一足お先に実食レポートしちゃいます。

■え、これチョコミント!? 驚きの「白い」アイスクリーム

パッケージを開けてまずびっくりしたのが、アイスの色！ チョコミントといえば鮮やかなグリーンを想像しますが、このミニカップ『ショコラミント エクストラ』は着色料を使用せず、素材本来の白さを活かしたミントアイスクリームなんです。

見た目からはミント感をそこまで感じないので、「あれ、本当にチョコミント？」と一瞬疑ってしまうほど。

■想像以上の清涼感とパリパリ食感にやみつき♡

一口食べてみると、見た目の優しさとは裏腹に、ミントの清涼感がすごい!!

これまでのミントフレーバーよりもミントが多く配合されているそうで、突き抜けるような強めの爽快感に驚かされます。

さらに、中に散りばめられたビターチョコチップは粒が大きくてパリッパリ！ すっきりとしたミントの風味と、チョコチップのほろ苦くてパリパリな食感が口の中でいろんな刺激を与えてくれて、とっても面白いんです。すーっと爽やかなのにチョコの満足感もあって、とにかくおいしい！

■金曜日の夜、お風呂上がりの「最高のご褒美タイム」に

この驚きの爽快感、働く大人女子の日常にどう取り入れるのがおすすめかというと……ずばり「残業を頑張った金曜日の夜」です！

1週間お仕事を頑張って、帰りにこのアイスをご褒美に買って帰る。そして、お風呂にゆっくり浸かりながら、ひんやり冷たくて爽快感たっぷりの『ショコラミント エクストラ』をいただく……想像しただけで最高のご褒美タイムになりそうじゃないですか？ 突き抜けるようなミントの香りが、1週間の疲れを吹き飛ばしてくれそうです！

■チョコミン党なら見逃せない！ 爽快感MAXの限定フレーバーをぜひ

チョコミン党の方はもちろん、お仕事のリフレッシュにスカッとしたい方にも本当におすすめのアイスクリーム。期間限定なので、見つけたらぜひみなさんも堪能してみてはいかがでしょうか？

■商品概要

ミニカップ『ショコラミント エクストラ』

発売日：2026年5月19日より期間限定新発売

（えりか）