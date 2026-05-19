スタジオには気象予報士の平島さんです。富山県内は、きょうもほとんどの観測地点で、ことし1番を更新する暑さでした。私は「涼」を求めて、こちらを訪ねてきました。



魚津市の「東山円筒分水槽」です。



こんこんと湧き出た水が美しいカーテンのように流れ落ち、雪どけ水の量が多い今の時期は、心地よい水の音を響かせています。



国の登録有形文化財にも指定されていますが、「日本一美しい円筒分水槽」とも呼ばれ、癒やしを求めて県の内外から人が訪れる観光スポットです。





観光客「（どちらから？）福井です。福井では、こういのは見たことがないもので、大切にしてもらえたらと思います」「大阪から来ました。きれい、水がめちゃめちゃきれい」この分水槽、単に美しいだけでなく、農業を営む人たちにとっては重要な施設なんですよね。そうなんです。上空から見ると、その理由がよく分かります。分水槽は3つに仕切られ、東山地区の3つの用水へ公平に水を分配する機能を担っています。それぞれの水路へ水が流れていく様子が、よく分かりますね。天神地域振興会 髙倉満宏会長「ここは砂地の田んぼが多くて、夏場になると干ばつの影響など水争いが絶えなかったんですね。それをなくすということで。そこからは、水の争いはなくなったと聞いています」髙倉さんたち地元住民は、毎年春に、分水槽の底に溜まった土砂を清掃しています。こうした地道な活動に支えられ、東山円筒分水槽は今も地域の地域の田んぼを潤しています。ことしも、青々とした稲の苗が周囲で風に揺れていました。先人たちが残した知恵が、豊かな実りを支え続けているんですね。そして、これからの農作業にも関わってくる3か月予報が、きょう発表されました。ことしの夏も暑くなりそうです。北陸地方の6月から8月にかけての3か月予報です。平均気温は、60パーセントの確率で平年よりも高く、降水量はほぼ平年並みの見込みです。月別に見ても、6月・7月・8月のすべてで、平均気温は高くなる見込みです。そして気になるのは、雨。県内は今月10日から雨が降らず、大気の乾燥も気になります。梅雨はどうなりそうでしょうか。降水量は全体としては平年並みですが、6月は、やや多くなる傾向です。ただ、「平年並みだから安心」と油断しないでください。平年並みとは、今年も例年通り「大雨のリスクがある」ということです。ことしの夏も、厳しい暑さと急な雨に備えが必要になりそうですね。