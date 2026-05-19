「言葉選びを…」ファンと激しい口論のPCAが“後悔の念”　金髪女性からの野次に応戦…大きな波紋呼ぶ事態に

PCAがファンとの口論で後悔の念に駆られた(C)Getty Images

カブスのピート・クロウ=アームストロング（PCA）が、現地時間5月17日に敵地で行われたホワイトソックス戦でファンと口論したことについて言及した。

【動画】PCAが金髪女性と激しく口論したシーンをチェック

中堅を守っていたPCAは、4-2で迎えた5回二死一、三塁で右中間への打球を追ってジャンピングキャッチを試みたが、捕球できず、その後、フェンス際の最前列にいた金髪の女性と何やら激しく言葉を交わすシーンがSNS上で拡散され、注目を浴びた。

米誌『Sports Illustrated』の電子版である『ON SI』によれば、PCAと口論した女性は、試合前からどこかのタイミングでPCAに野次を飛ばそうと計画していたという。

また、PCAが今回の一件で「言葉選びを後悔している」ことを紹介し「言葉のチョイスもそうだし、多くの小さな子どもたちがSNSを通じてあの動画を目にしてしまうかもしれないと思うと、本当に落ち込んでしまう…」と語ったという。