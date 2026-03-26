「低身長でもバランスよく見える理由」【niko and ...店員さん】のリアルコーデ

「服に着られている印象になる」「組み合わせるバランスが難しい」など、着こなしに悩みを抱えがちな低身長さん。コーデに行き詰まってしまったら【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれ店員・ピヨ子さんのリアルコーデをお手本にしてみて！ 重心バランスを整えて見せるコツやスタイルアップのために意識するポイントなど、身長149cmの店員さんならではのスタイリング術に注目しました。

重ねたレースベストがワンピースの切り替え役に

【niko and ...】「パイルラガーマキシワンピース」\7,500（税込）、「クラフトレースZIPベスト」\7,500（税込）

ラガーシャツをベースにした、スポーティーなデザインのマキシ丈ワンピースをメインに抜擢。低身長さんは1枚で終わらせてしまうより、やや着丈が短めなベストを重ねるのがおすすめです。ストンとしたシルエットのワンピースにベストが切り替えの役目を担い、自然に視線を上へと誘導。旬のレースが愛らしさとともにトレンド感もプラスします。

ハイウエスト × Iラインを味方にスタイルアップ

【niko and ...】「メランジリンガークルーTシャツ」\4,500（税込）、「シアー先染めコクーンシャツ」\6,600（税込）、「ミリタリドロストナロージャンスカ」\7,000（税込）

肩のストラップで柔軟に着丈を調節できるジャンパースカートは、低身長さんの頼れる味方的存在。ハイウエストの位置からすっきりと伸びるIラインシルエットのものなら、縦を強調してスタイルアップを手助けしてくれます。リンガーTシャツや重ねたチェックシャツも、ジャンスカのカーキに合わせて渋みのある色を選ぶと、より大人っぽい印象に着地させられるはず。

気だるげなシルエットを繋げてこなれ感を演出

【niko and ...】「ハーフジップポケプルオーバー」\6,000（税込）、「ジョーゼットルーズサロペ」\7,000（税込）、「アソートロゴ刺繍キャップ」\2,990（税込）、「パラコード巾着トートバッグ」\5,500（税込）

抜け感を醸し出すリラクシーなサロペットに、配色が目を引くハーフジッププルオーバーを重ねて遊び心をプラス。上下ともに気だるげなシルエットを繋げる感覚で合わせることで、こなれた雰囲気を高められます。キャメルとイエローという、近い色味同士なら統一感も楽に演出できそう。トップスに負けないビビッドなカラーの小物で、顔まわりを華やかに盛るのが◎

バルーンシルエットがワンツーにメリハリをプラス

【niko and ...】「ドロストワイドボーダープルオーバー」\3,490（税込・セール価格）、「ナイロンオックスサイドレースパンツ」\7,000（税込）、「スライドスニーカー」\5,500（税込）

ボーダー柄のオーバーサイズプルオーバーとレースパンツという、デザイン性の高いアイテム同士はワンツーで。裾のドローコードでショート丈 & バルーンシルエットへとアレンジできるトップスが、ウエストマークしたようにメリハリをプラスします。足元がスカスカと寂しく見えないよう、ころんとボリューミーなシルエットのスニーカーで重心バランスを整えて。

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※こちらの記事では@piyo__ko1125様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。