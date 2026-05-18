■＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞

2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00

▼チケット

VIP席 ￥30,000(税込／VIPグッズ&特典付き) ※全日程SOLD OUT!!

SS席 ￥20,000(税込／特典付き) ※全日程SOLD OUT!!

〈7/5(日)公演のみ対象〉ファミリー席(着席指定席) ￥15,000(税込)

※ローソンチケットのみ受付／7/4(土)公演SOLD OUT

〈7/5(日)公演のみ対象〉S席 ￥15,000(税込) ※7/4(土)公演SOLD OUT

〈7/5(日)公演のみ対象〉A席 ￥10,000(税込) ※7/4(土)公演SOLD OUT

〈7/5(日)公演のみ対象〉A席(着席指定席) ￥10,000(税込) ※7/4(土)公演SOLD OUT

前売 B席￥7,000（消費税込み)

前売 車椅子席\15,000（消費税込み)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※注釈付き指定席は、会場の構造や機材配置により、ステージ全体・一部演出・出演者が見えにくい、または見えない可能性のある座席です。

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下を対象）とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。

大人の方のみのご来場はお断りさせていただきます。

各プレイガイド／イベンター先行予約：2026年5月8日(金) 18:00 〜 (抽選)

▽実施プレイガイド

＊7/4(土)、7/5(日) 両日

ローソン：https://l-tike.com/ado/

＊7/5(日)公演のみ

e+：https://eplus.jp/ado/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/

ボードウォーク：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※注釈付き指定席は、会場構造や機材配置の都合により、ステージ全体または一部演出・出演者が見えにくい、もしくは見えない場合がございます。

※ファミリー席をご利用の方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下）のお子様とご来場ください。

当日、年齢確認をさせていただく場合がございます。

大人のみでのご入場はお断りいたします。

[受付期間]

＜1次先行＞

5/8(金)18:00〜5/17(日)23:59（抽選）

＜2次先行＞

5/18(月)12:00〜5/24(日)23:59（抽選）

＜3次先行＞

5/25(月)12:00〜5/31(日)23:59（抽選）

枚数制限：1公演につき4枚まで（車椅子席は2枚まで）複数枚申込可

※電子チケット限定・購入時同行者登録必須(入場時チケット分配必須)

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット

※スマートフォンを未所持のお子様は、親子揃った状態であれば同時入場可)にてご案内いたしますので、公演当日は電子チケット問い合わせ窓口へ、お越しください。その際、ご本人様確認のため、氏名、生年月日を確認ができる身分証明書をお持ちください。