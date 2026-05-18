LINEのメッセージ送信欄の下に追加された「Agent i」機能について、SNS上で「これ何？」「誤タップしちゃう」という声が多数上がり、“消し方”が注目を集めています。

【画像】「突然出てきた…」LINEトークルームの「AI機能」“消し方”を画像で見る！

LINEの「AI機能」を消す方法は

LINEでメッセージのやりとりをする「トークルーム」に追加された「Agent i」は、AIでユーザーのメッセージ作成をサポートする機能。「返信を提案」「話題を提案」「ムードを分析」「口調を変換」「誤字を修正」の5機能のうち3つの項目がメッセージ入力欄の下に表示され、ユーザーからは「間違えて押してしまう」との声が上がっています。

表示を消す方法は2通りあります。1つ目は、トークルーム下部の「＋」をタップし、「トークルームのAgent iを表示」をオフにします。2つ目は「ホーム」画面から、右上にある歯車アイコンをタップして「設定」→「Agent i」に進み、「トークルームのAgent iの表示設定」で「一時的に表示しない」をタップします。

ただし、表示をオフにした場合も、30日経過すると、再び表示されるようになります。

SNS上では「使わないのにたまに押しちゃう」「今日、何回も誤タップした」「消し方調べたら同じように思ってる人がそれなりにいた」と、「消したい」という声が多数上がる一方で、「ムード分析」については、楽しんでいる人もいるようです。

「ムード分析、ちょっと楽しいから暇な時におすすめ」「昨日と全然違って毎回ちゃんと分析してくれることに感動した」「ムード分析、やってみておもしろくってずっと笑ってる」という投稿が見られました。