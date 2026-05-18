英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL(ユーシモール)」は、2026年5月16日から6月8日(月)まで、原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」2階のCOVERでポップアップストア「THE PURPLE GLOW MAISON」を開催中。また、本ポップアップストアにて、新シリーズの「ホワイトレッドローズ」シリーズと、歯みがき各種のミニサイズ(38グラム)が先行販売されている。

【写真】気軽に試せるミニサイズの歯みがき(先行販売)

「EUTHYMOL」が原宿にポップアップストア開催！


■新しさと限定性が光る新シリーズ「ホワイトレッドローズ」

1898年に誕生したEUTHYMOLは、長年英国で愛されてきた老舗のオーラルケアブランド。ヴィンテージ感のあるクラシックなパッケージと爽快感のある独特なフレーバーが特徴で、カラフルなペーストカラーがSNSで話題となっている。

今回のポップアップストアでは、定番シリーズの歯みがきや歯ブラシなどの人気商品に加え、ローズの香りを楽しめる新シリーズ「ホワイトレッドローズ」の歯みがきを販売。本ポップアップストアで先行発売される限定セットも登場する。

新シリーズ「ホワイトレッドローズ」と「ホワイトパープルローズ」


■クラシックとポップが融合した空間で世界観を堪能

本ストアは、欧州のメゾンをモチーフにしたアーチやファサードを取り入れた空間に、「ホワイトパープル」シリーズを象徴する紫を基調とした、EUTHYMOLらしいクラシックとポップが融合した世界観が広がる。巨大な歯みがきチューブのオブジェや、色彩豊かなファサードを再現したフォトセットなどを空間全体に展開。各シリーズをイメージしたフォトスポットでは、EUTHYMOLの歯みがきや歯ブラシとともに、鏡越しに笑顔を撮影することができ、ブランドの世界観に没入しながら楽しめる。

巨大な歯みがきチューブのオブジェ


各シリーズをイメージしたフォトスポット


■ポップアップストア概要

・開催期間：2026年5月16日〜6月8日(月)

・営業時間：11時〜21時(飲食店舗は11時〜23時、一部店舗は営業時間が異なる)

※6月8日(月)のみ18時終了

・開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」2階COVER

・アクセス：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」 東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前(原宿)」駅 出口4・7 徒歩約1分

東京メトロ千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道」駅 出口A1 徒歩約9分

JR山手線「原宿」駅 徒歩約4分

■ポップアップストア限定プレゼント企画

購入者を対象に、先着でプレゼント企画が実施される。

■購入者限定プレゼント(先着)

ポップアップストア期間中、税込1500円以上の購入者を対象に先着で、ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがきとユーシモール ホワイトパープル 歯みがき(各38グラム)の2個セットが配布される。

※プレゼントはなくなり次第終了。

※プレゼントの詳細はEUTHYMOL公式Instagramでご確認ください。

■販売商品

■新商品：ローズが香る新シリーズ「ホワイトレッドローズ」

スマートホワイトニング成分SHMP(メタリン酸ナトリウム※)が歯の着色を落とし、ステインの再付着を予防する。EUTHYMOLならではのフレッシュな香りのベースであるユーカリエキスとチモールに、気品あふれるローズの香味を加え、華やかで奥行きのあるフレーバーに仕上げられている。ラグジュアリーなヘリテージを感じさせる「Royal Rose」デザインのパッケージも特徴。

・ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWR)・医薬部外品) 38グラム：1045円

※清掃助剤

ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWR)・医薬部外品) 38グラム(1045円)


■新商品：お試し・持ち運びがしやすいミニサイズ 歯みがき

・ユーシモール 歯みがき 38グラム 5種セット：4950円

・ユーシモール オリジナル 歯みがき 38グラム：880円

・ユーシモール ホワイトピンク 歯みがき(ユーシモール歯磨(WP)・医薬部外品) 38グラム：880円

・ユーシモール ホワイトパープル 歯みがき(ユーシモール歯磨(WPP)・医薬部外品) 38グラム：990円

・ユーシモール ホワイトパープルローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWPR)・医薬部外品) 38グラム：1045円

ユーシモール 歯みがき 38グラム 5種セット(4950円)


そのほか、今春に発売された新商品や「ホワイトパープル」シリーズをはじめとした既存商品も販売予定だ。

ポップアップ会場の上にも巨大な歯みがきチューブが！


■EUTHYMOLとは

EUTHYMOLは1898年に英国で誕生し、長年にわたり世界中で愛される老舗のオーラルケアブランド。日本より先に韓国に上陸し、オリーブヤングのアワードを多数受賞するなど人気のオーラルケアブランドへと成長した。2024年4月に日本に上陸後、ブランド累計販売数量350万個(2024年3月〜2026年5月の同社調べ)を突破している。最も人気のあるホワイトパープルシリーズを代表する歯みがきと歯ブラシにはスマートホワイトニング成分SHMP(メタリン酸ナトリウム)が配合されており、ホワイトニングに関心のある人に支持されている。

英国発の歴史あるオーラルケアブランドが仕掛ける限定空間。「笑顔」を彩る新しいオーラルケアに出合える場所で、自分好みのケア方法を見つけてみては。

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