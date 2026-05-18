英国発オーラルケアブランド「EUTHYMOL」が原宿でポップアップストア開催！新シリーズ「ホワイトレッドローズ」も登場
英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL(ユーシモール)」は、2026年5月16日から6月8日(月)まで、原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」2階のCOVERでポップアップストア「THE PURPLE GLOW MAISON」を開催中。また、本ポップアップストアにて、新シリーズの「ホワイトレッドローズ」シリーズと、歯みがき各種のミニサイズ(38グラム)が先行販売されている。
【写真】気軽に試せるミニサイズの歯みがき(先行販売)
■新しさと限定性が光る新シリーズ「ホワイトレッドローズ」
1898年に誕生したEUTHYMOLは、長年英国で愛されてきた老舗のオーラルケアブランド。ヴィンテージ感のあるクラシックなパッケージと爽快感のある独特なフレーバーが特徴で、カラフルなペーストカラーがSNSで話題となっている。
今回のポップアップストアでは、定番シリーズの歯みがきや歯ブラシなどの人気商品に加え、ローズの香りを楽しめる新シリーズ「ホワイトレッドローズ」の歯みがきを販売。本ポップアップストアで先行発売される限定セットも登場する。
■クラシックとポップが融合した空間で世界観を堪能
本ストアは、欧州のメゾンをモチーフにしたアーチやファサードを取り入れた空間に、「ホワイトパープル」シリーズを象徴する紫を基調とした、EUTHYMOLらしいクラシックとポップが融合した世界観が広がる。巨大な歯みがきチューブのオブジェや、色彩豊かなファサードを再現したフォトセットなどを空間全体に展開。各シリーズをイメージしたフォトスポットでは、EUTHYMOLの歯みがきや歯ブラシとともに、鏡越しに笑顔を撮影することができ、ブランドの世界観に没入しながら楽しめる。
■ポップアップストア概要
・開催期間：2026年5月16日〜6月8日(月)
・営業時間：11時〜21時(飲食店舗は11時〜23時、一部店舗は営業時間が異なる)
※6月8日(月)のみ18時終了
・開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」2階COVER
・アクセス：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」 東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前(原宿)」駅 出口4・7 徒歩約1分
東京メトロ千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道」駅 出口A1 徒歩約9分
JR山手線「原宿」駅 徒歩約4分
■ポップアップストア限定プレゼント企画
購入者を対象に、先着でプレゼント企画が実施される。
■購入者限定プレゼント(先着)
ポップアップストア期間中、税込1500円以上の購入者を対象に先着で、ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがきとユーシモール ホワイトパープル 歯みがき(各38グラム)の2個セットが配布される。
※プレゼントはなくなり次第終了。
※プレゼントの詳細はEUTHYMOL公式Instagramでご確認ください。
■販売商品
■新商品：ローズが香る新シリーズ「ホワイトレッドローズ」
スマートホワイトニング成分SHMP(メタリン酸ナトリウム※)が歯の着色を落とし、ステインの再付着を予防する。EUTHYMOLならではのフレッシュな香りのベースであるユーカリエキスとチモールに、気品あふれるローズの香味を加え、華やかで奥行きのあるフレーバーに仕上げられている。ラグジュアリーなヘリテージを感じさせる「Royal Rose」デザインのパッケージも特徴。
・ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWR)・医薬部外品) 38グラム：1045円
※清掃助剤
■新商品：お試し・持ち運びがしやすいミニサイズ 歯みがき
・ユーシモール 歯みがき 38グラム 5種セット：4950円
・ユーシモール オリジナル 歯みがき 38グラム：880円
・ユーシモール ホワイトピンク 歯みがき(ユーシモール歯磨(WP)・医薬部外品) 38グラム：880円
・ユーシモール ホワイトパープル 歯みがき(ユーシモール歯磨(WPP)・医薬部外品) 38グラム：990円
・ユーシモール ホワイトパープルローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWPR)・医薬部外品) 38グラム：1045円
そのほか、今春に発売された新商品や「ホワイトパープル」シリーズをはじめとした既存商品も販売予定だ。
■EUTHYMOLとは
EUTHYMOLは1898年に英国で誕生し、長年にわたり世界中で愛される老舗のオーラルケアブランド。日本より先に韓国に上陸し、オリーブヤングのアワードを多数受賞するなど人気のオーラルケアブランドへと成長した。2024年4月に日本に上陸後、ブランド累計販売数量350万個(2024年3月〜2026年5月の同社調べ)を突破している。最も人気のあるホワイトパープルシリーズを代表する歯みがきと歯ブラシにはスマートホワイトニング成分SHMP(メタリン酸ナトリウム)が配合されており、ホワイトニングに関心のある人に支持されている。
英国発の歴史あるオーラルケアブランドが仕掛ける限定空間。「笑顔」を彩る新しいオーラルケアに出合える場所で、自分好みのケア方法を見つけてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■新しさと限定性が光る新シリーズ「ホワイトレッドローズ」
1898年に誕生したEUTHYMOLは、長年英国で愛されてきた老舗のオーラルケアブランド。ヴィンテージ感のあるクラシックなパッケージと爽快感のある独特なフレーバーが特徴で、カラフルなペーストカラーがSNSで話題となっている。
今回のポップアップストアでは、定番シリーズの歯みがきや歯ブラシなどの人気商品に加え、ローズの香りを楽しめる新シリーズ「ホワイトレッドローズ」の歯みがきを販売。本ポップアップストアで先行発売される限定セットも登場する。
■クラシックとポップが融合した空間で世界観を堪能
本ストアは、欧州のメゾンをモチーフにしたアーチやファサードを取り入れた空間に、「ホワイトパープル」シリーズを象徴する紫を基調とした、EUTHYMOLらしいクラシックとポップが融合した世界観が広がる。巨大な歯みがきチューブのオブジェや、色彩豊かなファサードを再現したフォトセットなどを空間全体に展開。各シリーズをイメージしたフォトスポットでは、EUTHYMOLの歯みがきや歯ブラシとともに、鏡越しに笑顔を撮影することができ、ブランドの世界観に没入しながら楽しめる。
■ポップアップストア概要
・開催期間：2026年5月16日〜6月8日(月)
・営業時間：11時〜21時(飲食店舗は11時〜23時、一部店舗は営業時間が異なる)
※6月8日(月)のみ18時終了
・開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」2階COVER
・アクセス：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」 東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前(原宿)」駅 出口4・7 徒歩約1分
東京メトロ千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道」駅 出口A1 徒歩約9分
JR山手線「原宿」駅 徒歩約4分
■ポップアップストア限定プレゼント企画
購入者を対象に、先着でプレゼント企画が実施される。
■購入者限定プレゼント(先着)
ポップアップストア期間中、税込1500円以上の購入者を対象に先着で、ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがきとユーシモール ホワイトパープル 歯みがき(各38グラム)の2個セットが配布される。
※プレゼントはなくなり次第終了。
※プレゼントの詳細はEUTHYMOL公式Instagramでご確認ください。
■販売商品
■新商品：ローズが香る新シリーズ「ホワイトレッドローズ」
スマートホワイトニング成分SHMP(メタリン酸ナトリウム※)が歯の着色を落とし、ステインの再付着を予防する。EUTHYMOLならではのフレッシュな香りのベースであるユーカリエキスとチモールに、気品あふれるローズの香味を加え、華やかで奥行きのあるフレーバーに仕上げられている。ラグジュアリーなヘリテージを感じさせる「Royal Rose」デザインのパッケージも特徴。
・ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWR)・医薬部外品) 38グラム：1045円
※清掃助剤
■新商品：お試し・持ち運びがしやすいミニサイズ 歯みがき
・ユーシモール 歯みがき 38グラム 5種セット：4950円
・ユーシモール オリジナル 歯みがき 38グラム：880円
・ユーシモール ホワイトピンク 歯みがき(ユーシモール歯磨(WP)・医薬部外品) 38グラム：880円
・ユーシモール ホワイトパープル 歯みがき(ユーシモール歯磨(WPP)・医薬部外品) 38グラム：990円
・ユーシモール ホワイトパープルローズ 歯みがき(ユーシモール歯磨(EWPR)・医薬部外品) 38グラム：1045円
そのほか、今春に発売された新商品や「ホワイトパープル」シリーズをはじめとした既存商品も販売予定だ。
■EUTHYMOLとは
EUTHYMOLは1898年に英国で誕生し、長年にわたり世界中で愛される老舗のオーラルケアブランド。日本より先に韓国に上陸し、オリーブヤングのアワードを多数受賞するなど人気のオーラルケアブランドへと成長した。2024年4月に日本に上陸後、ブランド累計販売数量350万個(2024年3月〜2026年5月の同社調べ)を突破している。最も人気のあるホワイトパープルシリーズを代表する歯みがきと歯ブラシにはスマートホワイトニング成分SHMP(メタリン酸ナトリウム)が配合されており、ホワイトニングに関心のある人に支持されている。
英国発の歴史あるオーラルケアブランドが仕掛ける限定空間。「笑顔」を彩る新しいオーラルケアに出合える場所で、自分好みのケア方法を見つけてみては。
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