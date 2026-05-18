花王のスキンケアブランド「ビオレ」が、VTuberグループ『NIJISANJI ＆ NIJISANJI EN HEROES』とコラボレーションした「ビオレでアクティブ！絶対無敵笑顔✨」キャンペーンを、5月25日より実施することが発表された。

【画像あり】グループのメンバーが集結 キャンペーンで当たるオリジナルグッズ

本キャンペーンは、全国のウエルシアグループ、ツルハグループ、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（五十音順）の店舗限定で展開される。店頭引き換え、レシート応募、SNS投稿の3つの形式でキャンペーンが用意されており、それぞれ異なるオリジナルグッズがプレゼントされる。

『NIJISANJI ＆ NIJISANJI EN HEROES』は、「にじさんじ」所属の佐伯イッテツ、赤城ウェン、宇佐美リト、緋八マナによるユニット『Oriens』、星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライによるユニット『Dytica』、「NIJISANJI EN」所属のユウQ ウィルソン、ベンタクロウ ブリンガー、ヴェザリウス バンデージによるユニット『Krisis』の3ユニット11名で構成される、「同じ世界線に存在し、場所は違えど同じ世界を守るヒーロー」をコンセプトにしたグループだ。

1つ目の「店頭引き換えキャンペーン」では、対象店舗にて対象のビオレフェイスケア商品を1会計につき税込1,000円以上購入すると、その場で「HEROESオリジナルグッズ」がプレゼントされる。景品引き換え期間は5月25日から6月30日まで。景品はなくなり次第終了となり、購入金額にかかわらず1回の会計でもらえるのは1個限りとなる。

2つ目の「レシート応募キャンペーン」では、対象商品購入時のレシートから抽選に応募すると、メンバーの複製直筆メッセージがプリントされた「HEROES無敵寄せ書きタオル」が抽選で100名にプレゼントされる。レシート有効期間は5月25日から6月30日まで、応募期間は5月25日から7月7日23時59分まで。

3つ目の「SNS投稿キャンペーン」では、ビオレ公式Xアカウント（@biore_faceca_jp）をフォローし、対象商品を撮影した画像にハッシュタグ「#ビオレで絶対無敵笑顔」をつけてXに投稿することで、「HEROES変身！タペストリー」が抽選で100名に当たる。応募期間は5月25日から6月30日まで。なお、SNS投稿キャンペーンについては商品購入時の対象店舗は問わない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）