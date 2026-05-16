その着こなし、もう時代遅れかも！【グローバルワーク】大人が即マネしたい「最旬ジーンズコーデ」

世界的トレンドとして人気が続いているデニムアイテム。流行だからこそ、周りと差をつけるならワンランク上の着こなしを取り入れたいところ。そこで今回は【グローバルワーク】のおしゃれスタッフさんによる、ジーンズを使った最旬コーデを解説します。デニムオンデニムやテイストMIXなど、大人カジュアルを格上げできそうなスタイリングをピックアップしました。

個性が光るデニムオンデニムコーデ

【グローバルワーク】「GOODデニムイージー綿麻パンツ」\5,990（税込）

こちらはストレートシルエットのイージーパンツを使ったコーデ。付属のデニムリボンをあえて見せることで、カジュアルな中にも可愛らしさを添えてくれます。いつもの着こなしがマンネリ気味なときは、同色のデニムジャケットを羽織ってこなれ感のあるデニムオンデニムスタイルに仕上げてみて。季節が進んだら、インナーをタンクトップ1枚にチェンジして涼しげな肌見せを楽しむのもおすすめ。

テイストMIXで一気に鮮度アップ

【グローバルワーク】「GOODデニムバレルパンツ」\5,990（税込）

こちらは緩やかなカーブを描くバレルシルエットのジーンズを使ったスタイリング。ルーズな雰囲気のバレルパンツにドット柄のキャミトップスを合わせれば、甘辛ミックスな最旬ルックに。デコルテラインが綺麗に見えて、春夏らしいヘルシーな肌見せコーデに仕上がります。写真のようにブラウンのジャケットで大人顔に寄せるのも良し、カーディガンやボレロで甘めに振るのもおすすめ。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。