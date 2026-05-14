Suchmos、8年ぶりの全国アリーナツアーを来春開催｜サマソニ出演も控える
昨年、横浜アリーナ公演を皮切りに再始動し、5月14日（木）KT Zepp Yokohamaより全国対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2026」をスタートさせたSuchmos（サチモス）が、来年2027年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを発表した。
「Suchmos BAY SIDE TOUR 2027」と名付けられた本公演は、8年ぶりのアリーナツアー。宮城県 ゼビオアリーナ仙台、神奈川県 Kアリーナ横浜、福岡県 マリンメッセ福岡B館、兵庫県 GLION ARENA KOBEと4都市の港にゆかりのある地域を巡るツアーとなる。
チケットオフィシャル一次先行(抽選)は、5月14日（木）より受付がスタートした。
本日から開催となった全国対バンツアー「The Blow Your Mind TOUR 2026」では、くるり、Fujii Kazeら多彩なゲストが出演予定。さらに、8月16日（日）には「SUMMER SONIC（サマーソニック） 2026」東京会場への出演も決定しており、再始動後のSuchmosの動きに注目が集まっている。
【ライブ情報】
「Suchmos BAY SIDE TOUR 2027」
※全ワンマン公演■ 2027年3月13日(土)会場：ゼビオアリーナ仙台 (宮城県)時間：OPEN 17:00 / START 18:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000
■ 2027年3月14日(日)会場：ゼビオアリーナ仙台 (宮城県)時間：OPEN 15:00 / START 16:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000
■ 2027年4月16日(金)会場：マリンメッセ福岡B館 (福岡県)時間：OPEN 18:00 / START 19:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：BEA 092-712-4221
■ 2027年4月17日(土)会場：マリンメッセ福岡B館 (福岡県)時間：OPEN 15:00 / START 16:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：BEA 092-712-4221
■ 2027年4月24日(土)会場：Kアリーナ横浜 (神奈川県)時間：OPEN 16:30 / START 18:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
■ 2027年4月25日(日)会場：Kアリーナ横浜 (神奈川県)時間：OPEN 15:30 / START 17:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
■ 2027年5月1日(土)会場：GLION ARENA KOBE (兵庫県)時間：OPEN 17:00 / START 18:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：清水音泉 06-6357-3666
■ 2027年5月2日(日)会場：GLION ARENA KOBE (兵庫県)時間：OPEN 15:00 / START 16:00料金：全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000Info：清水音泉 06-6357-3666
チケットオフィシャル一次先行(抽選)受付期間：2026年5月14日(木) 21:30〜5月31日(日) 23:59URL：https://w.pia.jp/t/suchmos-tour2027/