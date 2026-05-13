実況席に特別ゲストで大物ラッパー

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦で「1番・指名打者」で先発出場し、第2打席で12試合53打席ぶりとなる7号を放った。久しぶりの一発が飛び出した試合の実況席には、ロサンゼルス出身の大物ゲストが訪れており、地元メディアも「変わった」と“復調を呼んだ男”としてたたえた。

大谷は3回先頭で迎えた第2打席で、ハウザーから左中間席へ飛び込む7号を放った。打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）。53打席ノーアーチが続いていただけに、同僚もファンも大喜び。実況席も盛り上がっていた。

特別ゲストで来場していたのはロサンゼルス出身の有名ラッパーのアイス・キューブさんで、ドジャースのキャップとユニホームを着用し、コメントしている途中で大谷が本塁打を放った。アイス・キューブさんは手を叩いて喜んでいた。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」は「ショウヘイ・オオタニは4月26日（日本時間27日）以降本塁打を打っていなかったが、（ラッパーの）アイス・キューブが来場したので（状況が）変わった」と投稿した。「スポーツネット・ロサンゼルス」も実況のジョー・デービス氏が「放送席にアイス・キューブを呼べばいいだけでした！ そうしたら、オオタニが（1人で）解決してくれます！ それくらい簡単なことです」。アイス・キューブさんも「アメージング！ これを上回る脚本はない」と興奮していた。

米コンテンツクリエーターのJoey氏も「ショウヘイ・オオタニがスランプを脱出。LAのアイス・キューブは魔法の手を持っているはずだ」と、大物の“見えない力”に敬意を示していた。（Full-Count編集部）