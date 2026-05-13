「だから言ったのに」いきなり帰省した息子と孫 → 理由を聞いてビックリ！ 静かな老後が露と消えた話

筆者の友人・C香は、一人息子が結婚し、夫と2人で静かな生活を送っていました。しかしある日突然、連絡もなく息子と孫が帰って来て、とんでもない話を聞かされたそうです。C香のエピソードをご紹介します。

息子の帰省

私は夫と2人暮らし。

一人息子は5年ほど前に結婚し、車で2時間ほどの場所で生活していました。

息子夫婦の雲行きが怪しくなったのは孫が生まれて2年ほど経った頃。

連休でもない週末に孫と2人だけでやってくるようになったのです。

これまでは年に2回ほどの帰省だったのに、何かあったのかと私たちは心配していました。

反対した理由

実は息子が結婚をする際に、私たちは大反対していました。

理由は相手の女性にギャンブル癖があったこと。

パチンコやパチスロにハマっていて、借金もありました。

ギャンブル嫌いな夫は特に反対したのですが、本人が「結婚を機にやめる」と言ったこと、借金は女性の両親が肩代わりして完済したこと、家計の管理は息子が行うことなどを条件として出され、仕方なく認めたという経緯があったのです。