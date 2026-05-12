立花琴未×サマンサベガの新作バッグが登場♡デニム＆リボンが主役

『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」の立花琴未さんを起用した最新ビジュアルが公開されました♡今回登場するのは、デニム×パールやリボン刺繍を取り入れた、大人可愛い新作バッグコレクション。原宿カルチャーらしい“NEW KAWAII”のエッセンスを取り入れながら、普段使いしやすいデザインに仕上げた注目アイテムをご紹介します。

デニム×パールの新作バッグ

今回のコレクションで注目したいのが、デニム素材を使用した新作バッグシリーズ。カジュアルなデニムに上品なパールを組み合わせることで、サマンサベガらしいフェミニンな雰囲気を演出しています。

「ロゴ金具デニムハンドバッグ」は、ライトブルーとダルブルーの2色展開で、価格は19,800円。

ライトブルーにはホワイトの合皮、ダルブルーにはブラウンの合皮を合わせることで、カラーごとに異なる魅力を楽しめます。ロゴ金具がアクセントになり、シンプルながら存在感のあるデザインです。

さらに、「ロゴ金具デニム巾着バッグ」も登場。ライトブルー・ダルブルーの2色展開で、価格は17,600円です。春夏コレクションで人気を集めたロゴ巾着バッグを、デニム素材でアップデートしたアイテム。

柔らかなフォルムが女性らしく、デイリーコーデにも取り入れやすいのが魅力です♪

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リボン刺繍バッグで甘さをプラス

カジュアルな雰囲気の中にも甘さを取り入れたい方には、「リボン刺繍ハンドバッグ」がおすすめ。ブラック・ホワイト・ピンクの3色展開で、価格は14,300円です。

フロントには大きなリボン刺繍が施され、さりげなくラメをあしらったキラキラ感もポイント。キャンバス素材をベースにすることで、甘くなりすぎず大人でも持ちやすいデザインに仕上がっています。

また、サイズ展開にもこだわっており、小サイズはお出かけや普段使いにぴったり。大サイズはA4対応なので、通勤や通学バッグとしても活躍してくれます。

ファッションのアクセントとしてはもちろん、実用性を兼ね備えているのも嬉しいポイントです。

立花琴未さんが魅せる“NEW KAWAII”

今回のビジュアルでは、CANDY TUNEの立花琴未さんが、原宿らしいポップさと大人っぽさを兼ね備えたスタイルを披露。

デニム素材のカジュアル感に、パールやリボンなどのガーリーなディテールをミックスしたバッグは、まさに“NEW KAWAII”を体現したアイテムです。

普段のコーデに合わせるだけで、トレンド感のあるスタイリングにアップデートできるのも魅力。甘めファッションはもちろん、デニムやモノトーンコーデに合わせて抜け感を楽しむのもおすすめです♡

まとめ

原宿カルチャーを感じさせる『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』の新作コレクションは、デニムやリボンなど今季らしいモチーフを取り入れながら、大人可愛い雰囲気に仕上げたラインアップでした。

立花琴未さんが魅せる最新ビジュアルにも注目が集まりそう♡デイリーにも使いやすいデザインばかりなので、ぜひお気に入りのバッグを見つけてみてください。