俳優の山崎賢人（31）が12日、都内でスイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」の新製品「ビッグ・バン リローデッド」のイベントに出席した。

309万1000円の高級時計を身につけ登壇。「格好良いですね。『ビッグ・バン』を普段から愛用させてもらっている。最高の着け心地です」と製品にちなみ、自身のターニングポイントとなったのは2019年公開の映画「キングダム」と明かした。7月にはシリーズ5作目「キングダム 魂の決戦」が公開となる。「ここまで多くの皆さんに見てもらって楽しんでもらえる作品の1作目。ここからはじまったので、中国のセットで撮影して剣をさやに入れる瞬間は明確に思い出に残っている。この役と一緒に自分も成長してきた」と回顧。「多くの作品一個一個を大事にやっているんですけどこれだけ長いこと作品を重ねてこられたのもなかなか無い」と作品への思いを語った。

2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」で主演をするなど、今後もさらに飛躍していく。「面白いと自分が思う作品で、それにまつわる挑戦が目の前に現れたら一個一個頑張りたい」と力強く抱負を話した。