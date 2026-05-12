妻が「残業を少し増やしただけで、社会保険料まで上がるなら考えものかも」と悩んでいます。収入が上がるのはうれしい一方で、負担とのバランスはどう見ればよいのでしょうか？

社会保険料はなぜ増えるのか？ 仕組みを理解しよう

社会保険料は、毎月の実際の給与額そのものではなく「標準報酬月額」という等級によって決まります。これは一定の金額ごとに区切られており、その範囲に応じて保険料が決まる仕組みです。

例えば、残業代によって月収が数千円から数万円増えただけでも、ひとつ上の等級に移動することがあります。すると保険料も一段階上がるため、「少しの増収なのに負担が大きくなった」と感じやすくなります。

このように等級を細かく分けているのは、収入に応じた保険料の負担と給付のバランスを保つためです。

また、標準報酬月額は毎月変わるわけではなく、通常は年に1回の見直しで決まるため、短期的な残業の増減がすぐ反映されるとは限りません。こうした点も踏まえて考えると、必要以上に不安を感じる必要はないでしょう。



収入増と手取りの関係はどう考えるべきか

収入が増えても、その分だけ社会保険料や税金が増えるため、手取りの増加はゆるやかになります。そのため、「これだけ働いたのに増えた気がしない」と感じることもあります。

しかし重要なのは、基本的に収入が増えれば手取りも増えるという点です。極端なケースを除けば、働いた分が完全に無駄になることはありません。例えば月に1万円収入が増えた場合、社会保険料や税金が差し引かれても、手取りが増えるのが一般的です。

一方で注意したいのが「年収の壁」です。一定の年収を超えると、配偶者の扶養から外れて自分で社会保険に加入する必要が出てくる場合があります。この場合、急に保険料の負担が発生するため、一時的に手取りが減ることもあります。

ただし、将来的には年金額の増加や保障の充実につながるため、短期的な手取りだけでなく、将来の保障も含めて考えることが大切です。



社会保険料が上がるメリットにも目を向ける

社会保険料は「負担」というイメージが強いですが、その分だけ保障が充実するというメリットがあります。例えば厚生年金は、収入に応じて将来受け取れる年金額が増えます。若いうちは実感しにくいですが、老後の生活に大きく関わる重要なポイントです。

また、健康保険にはさまざまな給付があります。病気やケガで働けなくなった場合の傷病手当金や、出産時に支給される出産手当金などが代表的です。これらは収入に応じて支給額が決まるため、標準報酬月額が高いほど万が一のときの支えも大きくなります。

つまり、保険料の増加は単なる支出ではなく、「将来や万が一への備え」としての意味を持っています。この視点を持つことで、負担への納得感も変わってくるでしょう。



負担と収入のバランスは長期視点で判断しよう

残業を増やすかどうかは、目先の手取りだけで判断するのではなく、長期的な収入や保障も含めて考えることが大切です。短期的には「思ったより増えない」と感じるかもしれませんが、その分は将来の年金や保障として積み重なっていきます。

もし負担が気になる場合は、給与明細を確認して実際にどれくらい手取りが変わっているのかを把握するのがおすすめです。数字で見ることで、感覚とのズレに気づくこともあります。また、今後の働き方や家計の方針について夫婦で話し合うきっかけにもなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー