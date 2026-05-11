Mrs. GREEN APPLEのフロントマン大森元貴の最新曲「催し」が4月27日にリリースされた。同曲ミュージックビデオに続いて、Behind the Song & the Scenesが公開となった。

「催し」ミュージックビデオは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に効いた風刺、最後まで目が離せない群舞シーンが話題となっており、早くも300万回を突破している。

その「催し」の創作の裏側に迫る特別映像Behind the Song & the Scenesは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」の俯瞰的視点とはまた異なるもの。一個人の目線に立ち、ソロならではの自由奔放さとグランジロックのような鋭さとエグ味をまとう楽曲がどのように産み出されたのか？ その圧倒的な瞬発力で完成に至った制作過程とともに、大森元貴のプロデュース力、そしてミュージシャンシップに改めて気付かせてくれる貴重な映像として届けられる。