JURENは、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を全国のヨドバシカメラ全23店舗に導入した。

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充レンでは、モバイルバッテリーを1台330円でレンタル翌日24時まで利用可能。支払い方法は各種電子決済に対応している。使用後は全国の「充レン」レンタルスタンドに返却できる。

「充レン」決済方法・料金表

充レンバッテリー

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