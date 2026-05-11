こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月11日は、疲れた足をやさしく癒すTENTIALの「Recovery Sandal 〈Slide〉」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[TENTIAL] Recovery Sandal 〈Slide〉 [ リカバリーサンダル スライド ] EVA 衝撃吸収性 ホワイト L 5,544円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

立ち仕事や長時間の外出で疲れた足をやさしく癒してくれるTENTIALのリカバリーサンダルがお得。

TENTIALの「Recovery Sandal 〈Slide〉」は、独自設計のクッション性とアーチサポートで、履くだけで足への負担を軽減し、室内履きからちょっとした外出まで幅広く使えるリカバリーサンダルです。

今なら30％オフの5,544円とお得に購入できるチャンス。

土踏まずを持ち上げしっかり支えてくれるアーチサポート構造で、歩行時の安定性がアップ。足裏全体を自然に支えてくれるので、長時間の立ち仕事や移動時もラクに感じます。

サッと履けてすぐに脱げるので、室内履きやベランダ履きにも便利ですよ。

シンプルでスタイリッシュなデザインで、ラフすぎず普段使いしやすいのも魅力。

家の中だけでなく、近所への買い物やジム帰りにも使えます。

独自EVA素材による絶妙なクッション性

柔らかすぎず沈み込みすぎない独自EVA素材を採用。

ふわっとした履き心地なのに安定感があり、長時間履いても疲れにくいバランス設計です。

35mmの厚底ソールが衝撃を吸収し、歩行時の足裏への負担を軽減してくれます。

足の疲れをケアしながら、普段使いしやすいおしゃれさも両立した「Recovery Sandal 〈Slide〉」は、快適なクッション性・安定感・デザイン性のバランスが非常に優秀な一足です。

「履くだけでラクになるサンダルが欲しい」「立ち仕事で足が疲れやすい」という人におすすめですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年5月11日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp