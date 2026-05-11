韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第5話にて、出演者の一人であるチョ・ユシクとクァク・ミンギョンが“X同士（元恋人）”であることが明かされ、その驚きの交際期間と、映画のような出会いのエピソードが明らかになった。

【映像】防犯カメラに映った美男美女カップルのラブラブシーン

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感を呼び社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4では、ソウルから日本へと舞台を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行される。

二人の出会いは高校時代にさかのぼる。ミンギョンはインタビューで、「同じ芸術高校に通っていて、最初は学校で出会いました」と当時を振り返った。入学直後、友人たちの間で「演劇科にイケメンな先輩がいる！」と噂になっていたのがユシクだったという。一方、1学年先輩だったユシクは、後輩のミンギョンについて「低身長で可愛らしかったです、『何でこんな子がいるんだろう？』って」と、彼女の第一印象を明かした。

その後、ユシクがミンギョンのいる舞踊科に転科してきたことで二人は急接近する。最初は上下関係に厳しい舞踊科の風習から先輩であるユシクを「大嫌いでした」と語るミンギョンだったが、初めて一緒にレッスンをした日にトッポッキを奢ってくれたことで「思っていたよりいい感じの人」と思い心を開いていった。

その後も友達以上恋人未満のような関係が続き、ついにユシクが電話で告白、交際がスタートした。同じ学校ということもあり内緒で交際をしていたというが、ペアの服を着たりと「今思えば、あからさまでしたね」と笑う。2人はよく校内で隠れて鏡で写真を撮っていたが、「それが防犯カメラに映っていたんです」とまさかのバレバレだったことを明かしていた。

スタジオでは、MCのイ・ヨンジンが「学生時代は美男美女の先輩同士で付き合うったりするじゃないですか。まさにそういう二人だと思います」「有名なはず」と、典型的な憧れのカップルであったことに感嘆の声を漏らした。2017年から2025年まで実に9年5カ月もの月日を共に過ごした二人の物語に、ゲストのBOYNEXTDOOR・ジェヒョンも「ドラマのようです」と深く共感していた。

しかしある日、交際が先生にバレてしまい「交際は許可できない。別れろ」と言われたという。先生からすると恋愛により学業に影響が出ることを危惧されたようだが、ミンギョンは学業を頑張り、交際しながらも「ほぼ3年間ずっと1位でした」と並々ならぬ努力を明かしていた。