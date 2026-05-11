●安定した空模様。日中は快晴のところも多い

●最高気温はところどころで25度を超え、汗ばむ陽気。さらに紫外線も強烈

●今週は日に日に気温上昇。週末は今年初の「真夏日」となる可能性も

昨夜から今朝にかけて九州付近には雲が広がってきましたが、県内は引き続きよく晴れています。

きょう11日(月)はこの先も晴れのエリアに覆われる予想で、県内は安定した空模様が続きそうです。





日ざしのパワーで、きょう11日(月)も気温がぐっと上がります。

山口市内は日中の最高気温が26度まで上がり、「夏日」になると見込んでいます。

外に出る時間が長い方ほど、しっかりと水分補給を行ってください。





また遮る雲が少ない分、紫外線も各地で非常に強くなりそうです。日焼け対策もしっかり行いましょう。





きょう11日(月)もすっきりとした青空が広がるでしょう。風も穏やかで洗濯物もよく乾きそうです。

ただし一日空気が乾燥します。火の取り扱いには十分ご注意ください。





日中の最高気温は各地24度前後。内陸や山間部ほど気温が高く、ところどころで25度を超える「夏日」となりそうです。こまめな水分補給を意識して行いましょう。





今週は大きな天気も崩れがなく、晴れの日が続く見通しです。

気温は日に日に上昇。週末は最高気温が30度に届き、今年初の「真夏日」となる可能性があります。

今週は暑さのレベルがさらに上がると心得て、時間を決めて水分補給を行うなど、本格的な熱中症対策を進めていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）