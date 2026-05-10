【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−1（PK：4−5） 鹿島アントラーズ（5月10日／日産スタジアム）

【映像】早川友基の「超絶ワンハンドセーブ→即キャッチ」

鹿島アントラーズのGK早川友基が、横浜F・マリノスのFW宮市亮が放ったPKを完璧にシャットアウト。ワンハンドセーブからキャッチに結びつけたプレーが話題となっている。

鹿島は5月10日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で横浜FMと対戦。58分に失点するも、後半アディショナルタイムにFWレオ・セアラのゴールで同点に追いつき、試合はPK戦へと突入した。

両チームともに2人連続で成功し、迎えた3人目。先行の横浜FMは宮市がPKスポットにボールをセットする。主審のホイッスルが吹かれると早めに助走に入った元日本代表FWは、左方向にグラウンダーの強いシュートを狙った。

しかし、この一撃を早川は完璧に読んでおり、右手を伸ばしてセーブ。しかもこぼれかけたボールを素早くキャッチし、立ち上がって笑みを浮かべた。一方の宮市は顔を覆い、落胆の表情。明暗が分かれた。

DAZNで解説を務めた戸田和幸氏（元日本代表MF）は、「宮市は決めたところに強く蹴ったと思うが、（早川の）読みが当たっていましたし、ボールの勢いにも負けてなかった」と早川のセーブを称えた。

SNS上ではファンが驚愕

このPKセーブはSNS上でも話題となり、ファンからは「宮市のスピードあるボールを弾くことなくキャッチする早川のキャッチング能力の高さ」「宮市の強烈なPKを弾かない早川すごいな」「宮市のPK取っちゃった。すげー」「PKキャッチしちゃうのか…」「マジかよ早川」「早川はPKも上手かったらチートやんけ、凄いわ」など歓喜と驚愕の声で溢れた。

結局このPKセーブにより、5人全員が決めた鹿島がPK戦勝利。EASTでの1位決定は次節以降に持ち越しとなったが、貴重な勝点2を手にした。

試合後のフラッシュインタビューで早川は、PKのシーンについて「相手の雰囲気とメンタリティと駆け引きしながらでした。（具体的な駆け引きは）まぁ、（映像を）見てください」と笑顔を見せた。

昨シーズンのJ1リーグでMVPに輝き、日本代表でも存在感を高めている早川。ワールドカップ・メンバー発表（5月15日）前では最後の試合で、さすがの貫禄を見せつけた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

