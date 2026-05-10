女優の赤間麻里子が１０日、神奈川・横浜水上警察署の一日警察署長に就任した。横浜港に面した山下公園であいさつした後、加賀町警察署との合同で「特殊詐欺撲滅・防犯キャンペーン」に一役買った。

神奈川県出身でもある赤間は現在、岡田将生、染谷将太が出演するＴＢＳ系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（後１０時）で神奈川県警青委署・強行犯係で刑事課長（警部）を演じている。これらの縁で一日署長となった。

観光客など大勢が集まる中、赤間は「お暑い中、足を止めていただきありがとうございます。私は地元が横浜。このような名誉あるお仕事ができて本当にうれしく思っております。ドラマも神奈川県警が舞台。役の人物としても、赤間麻里子としても本日はしっかり任務を遂行して参ります」とあいさつした。

同ドラマ劇中の赤間はパンツスーツ姿が多いが、この日着用したのは女性警察官の黒の礼服。違和感なく、りりしく着こなしていた。「似合っているでしょうか。でもこれを着せていただくと、気が引き締まりますね」。特別の条件下で署長扱いのため、礼服の肩のバッジ（階級章）は星３つ。警部を演じているドラマより“出世”していた。