HERAの数量限定リップセット♡日本初上陸カラーで上品ぷっくり唇に

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」から、韓国でも人気を集めた日本初上陸カラーを含む特別なリップセットが数量限定で登場♡2026年5月13日（水）より、「センシュアルヌードグロス セット #200 ジョージア」が発売されます。透明感あふれるツヤと、自然に盛れる立体感を叶える注目アイテムは、今っぽい上品リップを目指したい人にぴったりです♪

洗練された“ローストピーチ”カラー

今回発売される『センシュアルヌードグロス セット #200 ジョージア』は、税込5,500円。

セットには、「センシュアルヌードグロス #200 ジョージア（5g）」と、「スカルプト リップ コンシーラー #ヌーディスト（0.4g）」が含まれています。

グロスカラーの#200 ジョージアは、ローストしたピーチを思わせるウォームトーンのクリアピーチコーラル。甘さの中に落ち着きを感じる絶妙な色味で、唇に自然な血色感と透明感をプラスしてくれます。

ハイグロス処方によるみずみずしいツヤ感も魅力。縦ジワが目立ちにくく、ぷっくりとしたボリューム感のあるリップを演出します。

ナチュラルなのにどこか華やかな仕上がりで、大人の抜け感メイクにもぴったりです♡

ジルスチュアート ビューティ「サムシングピュアブルー」限定コレクションが登場♡

立体感を叶えるリップライナー

セットに含まれる『スカルプト リップ コンシーラー #ヌーディスト』は、どんな肌トーンにも自然になじみやすいカラー設計。唇の輪郭にさりげない陰影を与えることで、オーバーリップもやりすぎ感なく仕上げてくれます。

グロスと組み合わせることで、より立体感のあるリップメイクが完成。唇そのものがふっくら見えるような、洗練されたバランスを楽しめます。

さらに、保湿成分1を配合し、しっとりとしたうるおい感をキープ。密着感をサポートするシャインカバーリングポリマー2により、なめらかでストレスフリーなつけ心地を実現しています。

ほんのり清涼感を与えるメントール*3入りなのもポイントです♪

*1 フィトステロールズ、イブニングプリムローズオイル（月見草油）（すべて保湿成分）

*2 ペンタイソステアリン酸ジペンタエリスリチル（密着成分）

*3 清涼成分

数量限定だから早めにチェック♡

『センシュアルヌードグロス セット #200 ジョージア』は数量限定発売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。オンラインでも気軽に購入できます。

トレンド感と上品さを兼ね備えたHERAの限定リップで、毎日のメイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡