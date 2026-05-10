YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」に投稿されたのは、朝ごはんをねだる猫の様子。記事執筆時点で118万回以上再生され、いいね数は9000件を超えていました。「ごはーんって言ってる？」「爪を立てない優しさに愛を感じる」といった声が多く寄せられています。

【動画：朝ごはんが食べたい猫→眠っている飼い主のもとにやってくると…『尊すぎる光景』】

やさしく起こそうとする健気な行動

登場するのは、スコティッシュフォールドのぽこ太郎くん。この日、眠っている飼い主のもとへ近づき、朝ごはんを求めて起こそうとしたといいます。静かな動きで様子をうかがい行動する姿が印象的だったそうです。

まずは後頭部あたりを前足でやさしくカキカキし、爪を立てることなく穏やかな仕草で起こそうとしていたぽこ太郎くん。それでも反応がないと「にゃおーん」と鳴いて呼びかけ、声と行動の両方で思いを伝えようとしていたといいます。

場所を変えても続く“ごはんアピール”

反応がない飼い主に対し、ぽこ太郎くんは顔の方へ移動。少しでも気づいてもらおうと距離を詰めるなど、工夫を重ねていたといいます。相手の様子を見ながら行動を変える姿が印象的だったそうです。丁寧な気遣いも感じられます。

その途中、カメラを見て「どうしたらいい？」と訴えるような表情を見せる場面も。やがて飼い主が寝返りを打つと、起きる兆しを感じたのか顔をさらに近づけ、アピールを強めていったといいます。健気な様子も際立っていました。

ようやく訪れる“ごはんの時間”

ついに飼い主が起床すると、「おはよう」「ありがとう。起こしてくれて」と声をかけられたぽこ太郎くん。じっと見つめる姿からは、安心した様子がうかがえたといいます。起きてくれたことへの安堵が伝わる場面となっていたそうです。

その後は激しく催促することもなく、静かにごはんを待つ姿勢に。一連の行動からは、単なる催促ではなく、相手を気遣いながら動いていたことが感じられ、優しさがにじむ様子が印象的だったといいます。心温まる場面でした。

投稿には「爪を立てない優しさに愛を感じる」「ままぁ～起きてよ～っていってるのがわかる！」「ごはーんって言ってるみたい」「うちの猫は噛んで起こすのに、この子は優しい」といった声が寄せられています。鳴き声や仕草を人の言葉のように受け取るコメントも多く、ぽこ太郎くんの行動がいかに印象的だったかがうかがえます。見た人の心をつかむ魅力が感じられます。思わず何度も見返したくなるという声もありました。

チャンネルでは、猫との日常や成長の様子が数多く投稿されています。何気ない日常の中にあるやり取りや、猫の豊かな表情が魅力となっており、多くの視聴者に癒やしを届けているようです。心が和む内容です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。