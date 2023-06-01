ウルブス戦で負傷交代を余儀なくされた三笘。（C）Getty Images

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　現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫を擁する８位のブライトンが、すでに降格が決まっている最下位ウォルバーハンプトンとホームで対戦している。

　この試合に左サイドハーフで先発した三笘にアクシデントが発生する。２点リードで迎えた55分、左サイドを抜け出そうとした際にバランスを崩す。左足のハムストリング付近を痛めたのか、そのまま倒れ込んでしまった。
 
　メディカルスタッフの確認を受けた後に起き上がり、歩いけはいたものの、58分に途中交代を余儀なくされた。

　もし、離脱となればブライトンだけでなく、日本代表にとっても大きな痛手となる。大事には至らないことを願うばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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