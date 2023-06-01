日本代表に激震！ 三笘薫が負傷交代、左のハムストリングを痛めたか。バランスを崩して倒れ込み…
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫を擁する８位のブライトンが、すでに降格が決まっている最下位ウォルバーハンプトンとホームで対戦している。
この試合に左サイドハーフで先発した三笘にアクシデントが発生する。２点リードで迎えた55分、左サイドを抜け出そうとした際にバランスを崩す。左足のハムストリング付近を痛めたのか、そのまま倒れ込んでしまった。
メディカルスタッフの確認を受けた後に起き上がり、歩いけはいたものの、58分に途中交代を余儀なくされた。
もし、離脱となればブライトンだけでなく、日本代表にとっても大きな痛手となる。大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この試合に左サイドハーフで先発した三笘にアクシデントが発生する。２点リードで迎えた55分、左サイドを抜け出そうとした際にバランスを崩す。左足のハムストリング付近を痛めたのか、そのまま倒れ込んでしまった。
メディカルスタッフの確認を受けた後に起き上がり、歩いけはいたものの、58分に途中交代を余儀なくされた。
もし、離脱となればブライトンだけでなく、日本代表にとっても大きな痛手となる。大事には至らないことを願うばかりだ。
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