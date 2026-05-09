マツコ・デラックスが5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）に、約2カ月ぶりに復帰した。久々の元気な姿に、ファンから安堵の声が広がる一方、退院直後の告白が、新たな波紋を呼んでいる。

「2月に首の緊急手術を受けたマツコさんは、退院後も療養生活に入っていました。入院中の食事については、栄養バランスが取れているうえ、『意外とおいしかった』と振り返っていました。

そんな“病院食生活”に体が慣れてしまったのか、退院後、久しぶりに楽屋弁当の唐揚げを口にした際には『半分しか食べられなかった。変わっちゃった』と告白し、今後についても『どんどんあっさりしていくと思う』と、食の好みが確実にヘルシー路線へ変わりつつあることを明かしていました」（芸能担当記者）

マツコは、好物の白米を炊飯器から直接、しゃもじで食べるなど“暴食”エピソードをたびたびテレビで話してきただけに、大きな変化だ。一方、気になるのは相変わらずの“酒量”だった。

「この日のロケVTRでは、宮下草薙・草薙航基さんが1カ月の禁酒後にビールを飲み、『しびれる、脳が。くたばりそうです』と、恍惚の表情を浮かべていました。

それを見ていたマツコさんは『あの気持ち、すごく分かるんですよ』と深く共感した様子でした。『入院してて1カ月、お酒飲んでなかったので、ヤバかったです。（退院して）3リットルくらい飲みました』と告白したのです」（同前）

Xでは、

《久しぶりにマツコさん見れてよかった》

などと復帰を喜ぶ声があがった一方、

《マツコ 退院して酒3L呑んだ…??》

と、病み上がりとは思えない、豪快すぎる酒量に心配の声も寄せられた。

じつはマツコは、以前からかなりの酒好きとしても知られていた。

「2018年5月放送の『夜の巷を徘徊する』（テレビ朝日系）では、350mlの缶ビールを24本まとめ買いし、休日の朝から飲み始めた結果『夕方にはもうない』というエピソードが語られました。

2024年1月放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）では、札幌・大通公園で階段から転落し、顔面が血だらけになりながらも、そのまま『テキーラ45杯飲んだ』と明かし、出演者をあ然とさせていました」（前出・芸能担当記者）

芸能プロ関係者が語る。

「もちろんいまは、以前ほど無茶な生活ではないでしょうが、断酒明けで3リットル飲んだという話は、視聴者を心配させました。最近はテレビへのモチベーション低下や“引退”をにおわせる発言も増えているだけに、ストレスもたまっているのでしょうが……」

近況を報告する記事などでは“激やせ”を指摘する声もあがっていたマツコだが、この日の放送では、見た目にそ大きな変化はなかった。ひとまずはホッとしたファンも多かっただろうが、飲みすぎにはくれぐれも注意してほしいものだ。