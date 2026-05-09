タレントのマツコ・デラックスが、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。入院生活を経て変化したことを語った。

マツコは今年2月に首の手術を受けて入院。同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。入院生活について「ご飯もおいしかったの」と驚いたように語り、「おっさんになってきてるじゃない？味覚が。こういうところで弁当とか普段食べてたじゃない？（病院で）ちゃんと栄養管理された魚とか出るから、全然苦痛じゃなかった」と食事面を振り返った。

また「苦痛だと思ったけど苦痛じゃなかった。食べ物とか」と話すと、共演の有吉弘行も「よかったよ。唐揚げとか差し入れしないで」と冗談交じりにトーク。マツコは「何カ月かぶりに（弁当で）唐揚げ食べたの。揚げたてだったらまだ違ったかもしれないけど、半分しか食べられなかった。変わっちゃった」とショックを受けた様子で明かした。

自身の味覚について「もともと言ってたじゃない？40後半ぐらいからちょっと味覚が変わってきちゃったって。それが決定的になった」と今回の入院がターニングポイントになったと実感。今後の食生活について「どんどんあっさりしていくと思う。バキバキのマツコちゃんは見られないわよ」と嘆いて笑いを誘った。