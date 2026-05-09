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「食事の時間を修行にしてほしくない」助産師HISAKOが警鐘！離乳食が進まないと焦るママを苦しめる育児書通りにいかない現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【離乳食の進め方】舌で押し戻す！ペーストから進まない！その悩み解決します」を公開した。動画では、離乳食がなかなか進まず悩むママたちへ向けて、赤ちゃんがペーストを吐き出してしまう理由と、具体的な解決策を提言している。



動画には、離乳食を食べないという7ヶ月の赤ちゃんが登場。HISAKOさんが市販のベビーダノンを与えてみるが、すぐに「ベー」と吐き出してしまう。HISAKOさんは、ペースト状のものさえ食べずに育児書通りに進まないと焦るママが多いと指摘。「無理にステップアップする必要はない」と述べ、赤ちゃんが離乳食を食べない理由を3つの観点から解説した。



1つ目の理由は「お口のセンサーが敏感」であること。7ヶ月頃はまだ舌の機能が未熟で、前後にしか動かすことができないという。食べ物を「ごっくん」と飲み込むには舌を上下に動かす必要があるが、それができないために押し戻してしまうのだと説明した。



2つ目は「食事の時間を修行にしてほしくない」という点だ。「食べてよ」と無理強いすることで、食事が苦痛な時間となり、食べず嫌いを引き起こすことが一番怖いと警告する。



3つ目には「発達を点で捉えない」ことを挙げた。離乳食を食べないという点だけで悩むのではなく、寝返りをする、よく喋るなど、元気な姿が総合的に見られれば心配ないと強調した。



離乳食が進まない状況に対し、HISAKOさんは「今のままでいい」と断言する。イライラしてエネルギーを消費するよりも、ママが休息する時間に回す方が賢明だとアドバイスを送った。さらに、舌の上下運動を促す具体的な方法として「コップ飲み」の練習や、スプーンを下唇にツンツンと当てて吸い込ませるトレーニングを紹介。「周りの子やSNSと比べず、この子のペースでゆっくり進めたらいい」と語り、悩めるママの心に寄り添う言葉で動画を締めくくった。