物販、カフェ、ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年5月7日から初夏の新作アパレルの販売がスタートした。

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「セサミストリートマーケット」から初夏の新作アパレル「CORE VINTAGE COLLECTION」が登場


■テーマは「CORE VINTAGE COLLECTION」！レトロなアメリカンカジュアルが夏の気分にぴったり

新作コレクションは「CORE VINTAGE COLLECTION」をテーマに、Tシャツとボーリングシャツの2アイテムを展開。

「Vintage Photo プリントTシャツ」(大人5940円、キッズ4620円)は、過去の放送シーンを切り取ったアーカイブフォトがプリントされている。番組のワンシーンが使われたアイテムは、「セサミストリートマーケット」では初めての試みなのだそう。コアなファンなら「あのシーンだ！」とわかるかも。

Tシャツは親子でリンクコーデも可能


「Vintage Photo プリントTシャツ」(5940円)


「Vintage Photo プリントTシャツ」(キッズ4620円)


サイズは大人用がMとL、キッズが100と120。バリエーションは全5種で、ピンクにはロジータ、ライトグレーにはビッグバード、カーキにはオスカー、オフホワイトにはバート、ブラックにはカウント伯爵がプリントされている。親子でおそろいにするほか、色違いでリンクコーデを楽しむのもおすすめだ。

「ボーリングシャツ」(8910円)は、刺しゅうで表現されたキャラクターのデザインが映える一品。ブランドロゴはチェーンステッチで、落ち着いたバイカラー配色も相まってレトロな雰囲気を醸し出している。

ボーリングシャツはカップルで楽しむのもあり


「ボーリングシャツ」(8910円)




こちらは大人用のみで、MとLの2サイズ展開。マスタードカラーはアーニーとバート、サックスはエルモとクッキーモンスター、ネイビーはビッグバードとリトルバードと、仲良しコンビがフィーチャーされているのも魅力。左胸の刺しゅうは、それぞれのコンビにちなんだフレーズという遊び心たっぷりなディテールにも注目したい。

以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店、およびオフィシャルオンラインストアでにて販売中。

実用性の高いアパレルアイテムに定評のある「セサミストリートマーケット」。この新作も夏の定番になってくれそうだ。

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