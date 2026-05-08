「セサミストリートマーケット」の新作アパレルはヴィンテージムードが新鮮！初夏に取り入れたい2アイテムを大解剖
物販、カフェ、ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年5月7日から初夏の新作アパレルの販売がスタートした。
【写真】「セサミストリートマーケット」の新作コレクションを見る
■テーマは「CORE VINTAGE COLLECTION」！レトロなアメリカンカジュアルが夏の気分にぴったり
新作コレクションは「CORE VINTAGE COLLECTION」をテーマに、Tシャツとボーリングシャツの2アイテムを展開。
「Vintage Photo プリントTシャツ」(大人5940円、キッズ4620円)は、過去の放送シーンを切り取ったアーカイブフォトがプリントされている。番組のワンシーンが使われたアイテムは、「セサミストリートマーケット」では初めての試みなのだそう。コアなファンなら「あのシーンだ！」とわかるかも。
サイズは大人用がMとL、キッズが100と120。バリエーションは全5種で、ピンクにはロジータ、ライトグレーにはビッグバード、カーキにはオスカー、オフホワイトにはバート、ブラックにはカウント伯爵がプリントされている。親子でおそろいにするほか、色違いでリンクコーデを楽しむのもおすすめだ。
「ボーリングシャツ」(8910円)は、刺しゅうで表現されたキャラクターのデザインが映える一品。ブランドロゴはチェーンステッチで、落ち着いたバイカラー配色も相まってレトロな雰囲気を醸し出している。
こちらは大人用のみで、MとLの2サイズ展開。マスタードカラーはアーニーとバート、サックスはエルモとクッキーモンスター、ネイビーはビッグバードとリトルバードと、仲良しコンビがフィーチャーされているのも魅力。左胸の刺しゅうは、それぞれのコンビにちなんだフレーズという遊び心たっぷりなディテールにも注目したい。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店、およびオフィシャルオンラインストアでにて販売中。
実用性の高いアパレルアイテムに定評のある「セサミストリートマーケット」。この新作も夏の定番になってくれそうだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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■テーマは「CORE VINTAGE COLLECTION」！レトロなアメリカンカジュアルが夏の気分にぴったり
「Vintage Photo プリントTシャツ」(大人5940円、キッズ4620円)は、過去の放送シーンを切り取ったアーカイブフォトがプリントされている。番組のワンシーンが使われたアイテムは、「セサミストリートマーケット」では初めての試みなのだそう。コアなファンなら「あのシーンだ！」とわかるかも。
サイズは大人用がMとL、キッズが100と120。バリエーションは全5種で、ピンクにはロジータ、ライトグレーにはビッグバード、カーキにはオスカー、オフホワイトにはバート、ブラックにはカウント伯爵がプリントされている。親子でおそろいにするほか、色違いでリンクコーデを楽しむのもおすすめだ。
「ボーリングシャツ」(8910円)は、刺しゅうで表現されたキャラクターのデザインが映える一品。ブランドロゴはチェーンステッチで、落ち着いたバイカラー配色も相まってレトロな雰囲気を醸し出している。
こちらは大人用のみで、MとLの2サイズ展開。マスタードカラーはアーニーとバート、サックスはエルモとクッキーモンスター、ネイビーはビッグバードとリトルバードと、仲良しコンビがフィーチャーされているのも魅力。左胸の刺しゅうは、それぞれのコンビにちなんだフレーズという遊び心たっぷりなディテールにも注目したい。
以上のアイテムは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店、およびオフィシャルオンラインストアでにて販売中。
実用性の高いアパレルアイテムに定評のある「セサミストリートマーケット」。この新作も夏の定番になってくれそうだ。
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