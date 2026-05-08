教育に取り残される子を作らない！Enumaが描く、子どもが“自走”するデジタル学習の未来
テスラのイーロン・マスク氏らが支援した世界大会「Global Learning XPRIZE Competition」で優勝し、世界的な注目を集めたEnuma。同社が展開する「トドさんすう」「トド英語」は、なぜこれほどまでに多くの子どもたちを自発的な学習へと駆り立てるのだろうか。
そこには、元ゲーム開発者ならではの「間違いを強調しない」設計や、一人ひとりの特性に合わせた緻密なUX（ユーザー体験）の追求があった。
本インタビューでは、Enuma Japan 合同会社の事業本部長である趙南薫（チョ・ナムフン）氏に、日本市場におけるデジタル学習の課題や、同社が描く次世代の教育戦略をうかがった。
■始まりは「親心」と「ゲームの力」
── まず、Enumaとして展開されている「トドシリーズ」の始まりのストーリーについて教えてください。
趙氏：Enumaの創立者は、アメリカで活動していた韓国人の夫婦です。2人とも元々はゲーム会社出身で、夫人はデザイナー、夫は開発者でした。彼らに第一子が生まれた際、その子が少し知的障害を持って生まれてきたことが、すべての原点となりました。「今のままの教育方法では、この子は取り残されてしまうのではないか」という切実な悩みに対し、彼らが出した答えは、自分たちの経験を活かした「我が子のための教材作り」でした。
ゲーム開発で培った「人を夢中にさせるテクノロジー」を、我が子のための教育に捧げる。そこから生まれたのが「トドシリーズ」です。世界には同じような境遇の子どもたちがたくさんいると知り、テクノロジーで「誰一人取り残さない教育」を実現するために会社が設立されました。
── 「トドさんすう」から「トド英語」へと広がった背景には、どのような経緯があったのでしょうか。
趙氏：大きな転機は、イーロン・マスク氏らが支援する「Global Learning XPRIZE」という世界大会でした。これはアフリカのタンザニアなどの僻地で、先生もいない中で「タブレットだけで子どもが読み書き計算を習得できるか」を競うものです。
弊社は、すでにあった「トドさんすう」のノウハウに、新たに開発したリテラシー（読み書き）機能を加えて参加し、共同優勝でしたが、優勝を果たしました。この時に培った「言語学習をデジタルで完結させる技術」を活かし、世界的に最もニーズの高い「英語」の製品を作ろうと決めたのが「トド英語」の始まりです。
■子どもの「自走」を支える、徹底したUX設計
── 教育アプリは数多く存在しますが、「トドシリーズ」がこれほど支持される理由はどこにあるとお考えですか。
趙氏：私たちは「学習ができる・できない」という区別をしません。ただ「学習のスピードや方法がそれぞれ違うだけ」と考えています。
多くのアプリは先生が教えるスタイルですが、トドシリーズは子どもが自ら「実習・自覚」できることをベースにしています。
1人で進めるには「楽しい」ことが不可欠ですが、ただ遊んで終わりではありません。遊びの中に、緻密なカリキュラムをしっかりと組み込んでいる。この「楽しさ」と「本格的な学習内容」の両立が、最大の支持理由だと自負しています。
── インクルーシブ教育を実現するために、具体的にどのようなテクノロジーやUX設計を取り入れているのでしょうか。
趙氏：一つは、同じ概念を学ぶのに複数のアプローチを用意することです。数字の「2」を学ぶにしても、文字で理解する子もいれば、リンゴが2つあるという図解で理解する子もいます。Aというやり方で理解できなくても、Bというゲームなら理解できる。そういった選択肢を無数に用意しています。
また、幼児向けに「迷わせない」ための直感操作を追求しています。左利きモードへの切り替えや、手書き、タップ、ドラッグなど、その子の身体的特徴や特性に合わせて入力方法を選べるようにし、説明文を読まなくても操作できる環境を整えています。
── 「楽しく続けられる学習体験」を設計するうえで、最も重要視している要素は何でしょうか。
趙氏：「間違いを強調しない」ことです。多くの教材は間違えると「×」や不快な音が鳴りますが、私たちはそれをしません。「トド数学」では、イラストによる学習を採用していますが、イラストを置きたい場所に置けなければ、するりと元に戻るだけ。これにより、子どもは「間違えることへの恐怖」を抱かず、トライアンドエラーを繰り返して自ら正解を学習していきます。
また、本人が気づかないほどの「スモールステップ」を用意しています。「急に難しくなって挫折する」という壁をなくし、自分が行きたい道、やりたい学習を自分のペースで選べる自由度が、達成感とモチベーションに繋がっています。
■日本市場の独自性と、ユーザーのリアルな声
── 日本のユーザーからはどのような反応がありますか。
趙氏：「他の教材は続かなかったのに、これだけは続いている」というお声を非常に多くいただきます。また、「知らないうちに単語が読めるようになっていて驚いた」という保護者の方も多いですね。
子どもが1人で学んでくれるので、親が横で「勉強しなさい」と言わずに済む。保護者のストレスが減り、自分の時間が持てるようになったという喜びの声も届いています。継続率や満足度が非常に高く、兄弟で続けて使ってくださるケースも多いのが特徴です。
── 日本市場特有の課題やニーズについては、どのように感じられていますか。
趙氏：英語に関しては「発音」へのこだわりが非常に強いですね。早い段階からネイティブのような流暢な発音を身につけてほしいというニーズがあり、私たちのフォニックス学習（スペルと発音の規則性を学ぶ学習）が、そこを解決しています。
また、当初は「なぜオールイングリッシュではないのか」という声もありましたが、母国語（日本語）のサポートが一部あるからこそ、子どもはストレスなく理解を深められます。そうした「日本の子どものためのローカライズ」には、文化の紹介（ランドセルとお弁当の比較など）も含め、かなり力を入れています。
── 日本の家庭が求める「自走型学習」と、海外との違いをどう見ていますか。
趙氏：日本では「アウトプット（英会話）」から入りがちですが、十分なインプットがない状態では、子どもにとって大きなストレスになり、英語嫌いを生むこともあります。
私たちの考え方は、まずゲーム感覚で「目と耳から大量のインプット」を行うことです。遊びの中で英語を浴びるうちに、自然とアウトプットがついてくる。この「ストレスのない自走」こそが、日本の英語教育の課題を解決する鍵になると考えています。
■父としての視点、そして日本での未来
── 3児の父としての実体験は、プロダクト開発や事業戦略にどのように活かされていますか。
趙氏：私自身、我が子のために良い教材を探している中でこのプロダクトに出会い、魅了されて入社しました。「自分の子どもに使わせたい」という親の気持ちが、事業展開の原動力です。
3人の子どもを育てて実感したのは、性格も学習スタイルも一人ひとり全く違うということです。じっくり取り組む子もいれば、要領よく進める子もいます。その多様性を知っているからこそ、トドシリーズの「一人ひとりに合わせた学習」という考え方が正解だと自信を持って言えます。親としての焦りやもどかしさを共有できる立場であることは、私の大きな強みです。
── 韓国出身で日本に住まわれている中で、家庭教育（おうち教育）の違いは感じますか。
趙氏：韓国は非常に競争が激しく、「成果」や「先取り学習」を強く求める傾向があります。習い事も「将来の受験にどう役立つか」が基準になりがちです。
一方、日本は「協調性」や「人に迷惑をかけないこと」など、内面の成長を大切にされますよね。習い事も「子どもの好きなことを見つけてほしい」という温かさを感じます。
トドシリーズは、その両方の良さを満たしたいと考えています。子どもの「楽しい」という気持ちを尊重しながら、確かな「成果」も出していく。このバランスを大切にしたいですね。
── 最後に、今後日本でどのような展開を考えていますか。
趙氏：「縦と横の拡張」を考えています。縦軸では、トド英語を卒業した後の高学年向け新サービスを、この6月末頃にリリースする予定です。横軸では、国語や科学など別の種類の教材展開や、ブラウザ・ハード一体型などの可能性も模索しています。
日本には歴史ある教育企業がたくさんありますが、デジタルの領域では、私たちが「デジタル学習はこうあるべきだ」という新しいスタンダードを作り、日本の教育界に良い影響を与えていきたいと考えています。
── ご多忙中のところ、本日はありがとうございました。
今回の取材で印象的だったのは、トドシリーズが、学びの主導権を子ども自身に委ねている点だ。従来の教育が“教える側中心”であるのに対し、Enumaは子どもが自ら進むことを前提に設計されている。中でも「間違いを強調しない」という思想は象徴的だ。誤りを指摘するのではなく、試行錯誤そのものを学びに変える。この発想は、教育のあり方を根本から問い直すものだと感じた。
また、日本の英語教育に見られるアウトプット偏重の課題に対し、「遊びの中で自然にインプットする」設計も現実的な解決策となっている。
デジタル教育の正解がまだ見えない中で、「子どもが自走する状態」をゴールに据える同社の姿勢は明快だ。教え込むのではなく、子どもが自然に育っていく学びへ。その可能性を感じさせる取材だった。
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ゲーム開発で培った「人を夢中にさせるテクノロジー」を、我が子のための教育に捧げる。そこから生まれたのが「トドシリーズ」です。世界には同じような境遇の子どもたちがたくさんいると知り、テクノロジーで「誰一人取り残さない教育」を実現するために会社が設立されました。
── 「トドさんすう」から「トド英語」へと広がった背景には、どのような経緯があったのでしょうか。
趙氏：大きな転機は、イーロン・マスク氏らが支援する「Global Learning XPRIZE」という世界大会でした。これはアフリカのタンザニアなどの僻地で、先生もいない中で「タブレットだけで子どもが読み書き計算を習得できるか」を競うものです。
弊社は、すでにあった「トドさんすう」のノウハウに、新たに開発したリテラシー（読み書き）機能を加えて参加し、共同優勝でしたが、優勝を果たしました。この時に培った「言語学習をデジタルで完結させる技術」を活かし、世界的に最もニーズの高い「英語」の製品を作ろうと決めたのが「トド英語」の始まりです。
■子どもの「自走」を支える、徹底したUX設計
── 教育アプリは数多く存在しますが、「トドシリーズ」がこれほど支持される理由はどこにあるとお考えですか。
趙氏：私たちは「学習ができる・できない」という区別をしません。ただ「学習のスピードや方法がそれぞれ違うだけ」と考えています。
多くのアプリは先生が教えるスタイルですが、トドシリーズは子どもが自ら「実習・自覚」できることをベースにしています。
1人で進めるには「楽しい」ことが不可欠ですが、ただ遊んで終わりではありません。遊びの中に、緻密なカリキュラムをしっかりと組み込んでいる。この「楽しさ」と「本格的な学習内容」の両立が、最大の支持理由だと自負しています。
── インクルーシブ教育を実現するために、具体的にどのようなテクノロジーやUX設計を取り入れているのでしょうか。
趙氏：一つは、同じ概念を学ぶのに複数のアプローチを用意することです。数字の「2」を学ぶにしても、文字で理解する子もいれば、リンゴが2つあるという図解で理解する子もいます。Aというやり方で理解できなくても、Bというゲームなら理解できる。そういった選択肢を無数に用意しています。
また、幼児向けに「迷わせない」ための直感操作を追求しています。左利きモードへの切り替えや、手書き、タップ、ドラッグなど、その子の身体的特徴や特性に合わせて入力方法を選べるようにし、説明文を読まなくても操作できる環境を整えています。
── 「楽しく続けられる学習体験」を設計するうえで、最も重要視している要素は何でしょうか。
趙氏：「間違いを強調しない」ことです。多くの教材は間違えると「×」や不快な音が鳴りますが、私たちはそれをしません。「トド数学」では、イラストによる学習を採用していますが、イラストを置きたい場所に置けなければ、するりと元に戻るだけ。これにより、子どもは「間違えることへの恐怖」を抱かず、トライアンドエラーを繰り返して自ら正解を学習していきます。
また、本人が気づかないほどの「スモールステップ」を用意しています。「急に難しくなって挫折する」という壁をなくし、自分が行きたい道、やりたい学習を自分のペースで選べる自由度が、達成感とモチベーションに繋がっています。
■日本市場の独自性と、ユーザーのリアルな声
── 日本のユーザーからはどのような反応がありますか。
趙氏：「他の教材は続かなかったのに、これだけは続いている」というお声を非常に多くいただきます。また、「知らないうちに単語が読めるようになっていて驚いた」という保護者の方も多いですね。
子どもが1人で学んでくれるので、親が横で「勉強しなさい」と言わずに済む。保護者のストレスが減り、自分の時間が持てるようになったという喜びの声も届いています。継続率や満足度が非常に高く、兄弟で続けて使ってくださるケースも多いのが特徴です。
── 日本市場特有の課題やニーズについては、どのように感じられていますか。
趙氏：英語に関しては「発音」へのこだわりが非常に強いですね。早い段階からネイティブのような流暢な発音を身につけてほしいというニーズがあり、私たちのフォニックス学習（スペルと発音の規則性を学ぶ学習）が、そこを解決しています。
また、当初は「なぜオールイングリッシュではないのか」という声もありましたが、母国語（日本語）のサポートが一部あるからこそ、子どもはストレスなく理解を深められます。そうした「日本の子どものためのローカライズ」には、文化の紹介（ランドセルとお弁当の比較など）も含め、かなり力を入れています。
── 日本の家庭が求める「自走型学習」と、海外との違いをどう見ていますか。
趙氏：日本では「アウトプット（英会話）」から入りがちですが、十分なインプットがない状態では、子どもにとって大きなストレスになり、英語嫌いを生むこともあります。
私たちの考え方は、まずゲーム感覚で「目と耳から大量のインプット」を行うことです。遊びの中で英語を浴びるうちに、自然とアウトプットがついてくる。この「ストレスのない自走」こそが、日本の英語教育の課題を解決する鍵になると考えています。
■父としての視点、そして日本での未来
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趙氏：私自身、我が子のために良い教材を探している中でこのプロダクトに出会い、魅了されて入社しました。「自分の子どもに使わせたい」という親の気持ちが、事業展開の原動力です。
3人の子どもを育てて実感したのは、性格も学習スタイルも一人ひとり全く違うということです。じっくり取り組む子もいれば、要領よく進める子もいます。その多様性を知っているからこそ、トドシリーズの「一人ひとりに合わせた学習」という考え方が正解だと自信を持って言えます。親としての焦りやもどかしさを共有できる立場であることは、私の大きな強みです。
── 韓国出身で日本に住まわれている中で、家庭教育（おうち教育）の違いは感じますか。
趙氏：韓国は非常に競争が激しく、「成果」や「先取り学習」を強く求める傾向があります。習い事も「将来の受験にどう役立つか」が基準になりがちです。
一方、日本は「協調性」や「人に迷惑をかけないこと」など、内面の成長を大切にされますよね。習い事も「子どもの好きなことを見つけてほしい」という温かさを感じます。
トドシリーズは、その両方の良さを満たしたいと考えています。子どもの「楽しい」という気持ちを尊重しながら、確かな「成果」も出していく。このバランスを大切にしたいですね。
── 最後に、今後日本でどのような展開を考えていますか。
趙氏：「縦と横の拡張」を考えています。縦軸では、トド英語を卒業した後の高学年向け新サービスを、この6月末頃にリリースする予定です。横軸では、国語や科学など別の種類の教材展開や、ブラウザ・ハード一体型などの可能性も模索しています。
日本には歴史ある教育企業がたくさんありますが、デジタルの領域では、私たちが「デジタル学習はこうあるべきだ」という新しいスタンダードを作り、日本の教育界に良い影響を与えていきたいと考えています。
── ご多忙中のところ、本日はありがとうございました。
今回の取材で印象的だったのは、トドシリーズが、学びの主導権を子ども自身に委ねている点だ。従来の教育が“教える側中心”であるのに対し、Enumaは子どもが自ら進むことを前提に設計されている。中でも「間違いを強調しない」という思想は象徴的だ。誤りを指摘するのではなく、試行錯誤そのものを学びに変える。この発想は、教育のあり方を根本から問い直すものだと感じた。
また、日本の英語教育に見られるアウトプット偏重の課題に対し、「遊びの中で自然にインプットする」設計も現実的な解決策となっている。
デジタル教育の正解がまだ見えない中で、「子どもが自走する状態」をゴールに据える同社の姿勢は明快だ。教え込むのではなく、子どもが自然に育っていく学びへ。その可能性を感じさせる取材だった。
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