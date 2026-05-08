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新幹線が地元に延伸するとどうなるのか？北陸新幹線延伸時の例を振り返る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「こんなに盛り上がるとは…最終列車から開業式、1番列車まで密着！金沢・福井・敦賀駅で何が起きたのか？【北陸新幹線敦賀延伸・さらば北陸本線"特急街道"】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、2024年3月16日の北陸新幹線金沢～敦賀間延伸開業と、それに伴う並行在来線の第3セクター化、特急列車の運行終了など、現地の熱狂的な様子を速報形式で伝えている。



今回の延伸により、金沢から敦賀までの約125kmが新たに開業し、東京から敦賀間が最速3時間8分で結ばれた。動画では開業前夜の様子にも密着しており、長年親しまれた北陸本線の特急「サンダーバード」や「しらさぎ」に乗り納めをする人々や、福井駅での最終列車「しらさぎ65号」を見送るセレモニーの光景を収めた。金沢駅で特急の案内表示が撤去される様子など、一つの時代が幕を閉じる瞬間も克明に記録している。



開業日当日となる3月16日には、福井駅での開業式や「ハピラインふくい」の営業開始の瞬間、敦賀駅に到着する1番列車「つるぎ1号」「かがやき501号」に沸く現地の様子をリポートした。さらに、福井駅上空でのブルーインパルスの祝賀飛行や、2005年に設置されたタイムカプセルの開封式など、街全体が祝祭ムードに包まれる様子も紹介している。



動画の終盤では、懸念されていた敦賀駅での新幹線から在来線特急への「8分乗換え」を実際に検証した。ストップウォッチを用いた実測では6分22秒で乗換えに成功したものの、「高齢者や車イス利用者の方はもう少し時間が掛かるでしょうから、それでも間に合う時間かは微妙なラインに感じました」と率直な感想を述べている。歴史的な路線の移り変わりと、新たな利便性の舞台裏を余すところなく伝えた本動画は、今後の北陸旅行を計画する上で必見の内容である。