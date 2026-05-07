精神科医が伝える「苦労は買ってでもしろは間違い！」過度な苦労は心を壊す
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YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【見た目じゃわからない】苦労し過ぎている人の７つの特徴」を公開した。動画では、度を超えた苦労が心に与える影響と、心が弱ってしまった際に見られる7つの具体的なサインについて解説している。
昔から「若い時の苦労は買ってでもしろ」と言われるが、それは苦労が実を結んだ場合に言えることであり、ただ耐えるだけの度を超えた苦労は心を壊してしまうと指摘する。
動画では「苦労し過ぎて心が弱っている人の7つの特徴」を提示。1つ目は「人を心から信頼できない」こと。過去に裏切られた経験から防衛本能が働き、人に甘えられなくなると解説する。2つ目は「恨みが取れない」こと。いつまでも手放せないのは、心が弱いからではなく「それだけ深く心が傷ついたため」だと説明した。3つ目は「うつ」の症状。生きるエネルギーが奪われ、無気力や自律神経失調症などに陥る危険性を語っている。
4つ目は「常に最悪のことを考えてしまう」こと。ひどい目に遭った記憶から再体験を防ごうとする「自己防衛本能」が原因だという。5つ目と6つ目には「粘り強さ・忍耐力がなくなる」「動けない」ことを挙げる。心の抵抗力が弱まることで、以前なら耐えられたことでも弱音を吐いてしまったり、大事なことほど先延ばしにしてしまったりする状態を指す。最後は「寂しさが取れない」こと。表面的な関わりでは埋まらない深い寂しさは、誰かに認めてもらう体験をゆっくり積み重ねることでしか解消されないと述べる。
苦労は人を成長させる一方で、あまりにも大きな苦労は人を弱らせてしまう。動画は、これらの特徴に当てはまる場合は大きなものを背負ってきたサインだとし、「ゆっくり休むこと」と「頑張りすぎた自分を労ってあげること」の重要性を説いて締めくくった。
昔から「若い時の苦労は買ってでもしろ」と言われるが、それは苦労が実を結んだ場合に言えることであり、ただ耐えるだけの度を超えた苦労は心を壊してしまうと指摘する。
動画では「苦労し過ぎて心が弱っている人の7つの特徴」を提示。1つ目は「人を心から信頼できない」こと。過去に裏切られた経験から防衛本能が働き、人に甘えられなくなると解説する。2つ目は「恨みが取れない」こと。いつまでも手放せないのは、心が弱いからではなく「それだけ深く心が傷ついたため」だと説明した。3つ目は「うつ」の症状。生きるエネルギーが奪われ、無気力や自律神経失調症などに陥る危険性を語っている。
4つ目は「常に最悪のことを考えてしまう」こと。ひどい目に遭った記憶から再体験を防ごうとする「自己防衛本能」が原因だという。5つ目と6つ目には「粘り強さ・忍耐力がなくなる」「動けない」ことを挙げる。心の抵抗力が弱まることで、以前なら耐えられたことでも弱音を吐いてしまったり、大事なことほど先延ばしにしてしまったりする状態を指す。最後は「寂しさが取れない」こと。表面的な関わりでは埋まらない深い寂しさは、誰かに認めてもらう体験をゆっくり積み重ねることでしか解消されないと述べる。
苦労は人を成長させる一方で、あまりにも大きな苦労は人を弱らせてしまう。動画は、これらの特徴に当てはまる場合は大きなものを背負ってきたサインだとし、「ゆっくり休むこと」と「頑張りすぎた自分を労ってあげること」の重要性を説いて締めくくった。
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