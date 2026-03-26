PABLOの瀬戸内レモン新作登場♡初夏限定ミニチーズタルトを実食したい

焼きたてチーズタルト専門店PABLOから、初夏にぴったりの限定スイーツ「PABLOmini 瀬戸内レモン」が2026年5月1日（金）より登場します。手のひらサイズの可愛らしいチーズタルトは、今年さらにリニューアル。瀬戸内産レモンの爽やかな魅力と濃厚チーズのバランスが楽しめる、季節感たっぷりの一品です。おでかけ途中のご褒美や手土産にもおすすめです♡

爽やかさ広がる初夏限定フレーバー

「PABLOmini 瀬戸内レモン」は、サクサク食感のタルト生地にチーズクリームを流し込み、香ばしく焼き上げた人気のミニサイズチーズタルトです。

仕上げには、口当たりの軽いミルクホイップをたっぷりトッピング。中心には瀬戸内産レモンを贅沢に使ったレモンゼリーがあしらわれ、見た目も涼やかな印象です。

ひと口食べると、チーズのコクとレモンのきりっとした酸味が絶妙に重なり、後味はすっきり。濃厚なのに重たすぎず、暑くなる季節にも食べやすい味わいに仕上がっています。

爽やかさとまろやかさを同時に楽しめる、初夏ならではのスイーツです。

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手のひらサイズで食べやすい♡

サイズは直径6.5cmと、片手で持てる可愛らしいミニサイズ。食後のデザートやティータイムにはもちろん、ちょっと甘いものが欲しい時にもぴったりです。

価格は450円（税込）で、自分へのご褒美スイーツとしても手に取りやすいのが嬉しいポイント。

販売期間は2026年5月1日（金）～6月30日（火）までの2ヶ月限定。期間限定商品のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

販売店舗情報をチェック

販売店舗は、焼きたてチーズタルト専門店PABLO心斎橋本店。営業時間は毎日10:00～21:00です。お買い物帰りや観光の途中にも立ち寄りやすいロケーションで、焼きたてスイーツの香りに誘われそう♪

大阪観光のおやつとしてはもちろん、心斎橋エリアでのカフェタイム代わりにもおすすめです。

初夏だけの味わいを楽しんで

爽やかな瀬戸内レモンと濃厚チーズの組み合わせは、この季節だけの特別なおいしさ。手のひらサイズで気軽に楽しめる「PABLOmini 瀬戸内レモン」は、忙しい毎日に小さな幸せを届けてくれそうです♡

数量や販売状況によっては早めに終了する場合もあるため、気になる方はぜひ期間中に足を運んでみてください。