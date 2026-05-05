竹内栄治、新作『マリオ』フォックス役にプレッシャー「本来だったら交わらなかったキャラ」
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台あいさつが5日、都内で行われ、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、竹内栄治（フォックス・マクラウド役）が一堂に会した。
【写真】宮野真守、HIKAKIN、西野七瀬ら登場
今作からフォックスの日本語版声優を務めることとなった竹内は「小学生のときに『スターフォックス』をみんなで集まってNINTENDO 64でやっていたので、そのキャラをやれるっていうのはうれしいです。しかも本当だったら交わらなかったキャラが出ているのがうれしくて」と喜びを明かす。
「前作を観ていたので、とにかく最初はものすごいプレッシャーで」と振り返るも、「公開後に観に行ってやれてよかったなと思えた作品になりました」と胸を張った。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。日本では24日に公開されると、オープニング3日間の興行成績が16億109万3600円を記録し、初登場No,1の大ヒットスタートを切った。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
今作からフォックスの日本語版声優を務めることとなった竹内は「小学生のときに『スターフォックス』をみんなで集まってNINTENDO 64でやっていたので、そのキャラをやれるっていうのはうれしいです。しかも本当だったら交わらなかったキャラが出ているのがうれしくて」と喜びを明かす。
「前作を観ていたので、とにかく最初はものすごいプレッシャーで」と振り返るも、「公開後に観に行ってやれてよかったなと思えた作品になりました」と胸を張った。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。日本では24日に公開されると、オープニング3日間の興行成績が16億109万3600円を記録し、初登場No,1の大ヒットスタートを切った。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。