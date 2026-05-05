掃除の常識が変わる吸引力。高性能な【アイリスオーヤマ】のスティッククリーナーがAmazonで販売中！
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家中を驚くほど手軽に美しく。吸引力が続く【アイリスオーヤマ】のコードレス掃除機がAmazonで販売中！
毎日の掃除を劇的に変える、パワフルなコードレススティッククリーナーが登場。5気筒の2段遠心分離システムにより、吸引持続率は驚異の99%を誇る。ほこりセンサーが目に見えない汚れを感知し、効率的な清掃をサポート。軽量設計で扱いやすく、家中を快適に保つための機能が凝縮された一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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5気筒の2段遠心分離システムを採用し、強力な吸引力が99%持続する。ゴミと空気を強力に分離するため、フィルターが詰まりにくく、長時間の使用でも吸引力が落ちない。
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大径パワーブラシを搭載しており、髪の毛が巻き付きにくい設計となっている。ブラシのお手入れが非常に楽で、ペットのいる家庭や髪の毛の掃除に悩む方に最適だ。
ほこりセンサーがゴミの量を感知し、効率的に掃除ができる。また、最大50分の連続使用が可能で、充電時間は約3.5時間と短く、家中を一度に掃除するのに十分な性能だ。
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本体重量は1.5kgと軽量で、フロアヘッドと延長パイプを含めても2.2kgと扱いやすい。2WAY仕様でスティックとしてもハンディとしても使用できる万能な一台だ。
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