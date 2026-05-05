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意外と知らない1分スピーチ成功の秘訣！「自分が話すことから考える」はNG？朝礼ネタの作り方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」が「朝礼・会議で使える「1分スピーチ」ネタの作り方！」を公開した。

動画では、伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が、朝礼や会議でのスピーチネタに悩む人へ向けて、簡単にネタを生み出し、印象的なスピーチにするための2つのステップを解説している。



桐生氏は、スピーチを任された際に多くの人が陥りがちなNG行動として「自分が話すことから考える」ことを挙げた。

ネタ探しから始めると、目的がブレてしまい、結果的に「ズン滑り」してしまうと指摘する。



解決策として、まずは「目的ファースト」で考える第1ステップを提唱。

「場を明るくしたい」「学びをシェアしたい」といったスピーチの目的を明確にし、それに沿った「最近あった嬉しかったこと」などの「枠」を先に作ることが重要だと語った。

人間には「空白があると埋めたくなる」という心理があり、枠を作ることで自然とエピソードが引き出されるという。



さらに第2ステップとして、引き出した出来事に意味を持たせる「サマリーメソッド」を紹介した。

単なる出来事の報告で終わらせず、最後に「そこから言えることは？」という教訓や気づきを添えることで、話がまとまると説明。実家に帰って子猫に会ったという些細な出来事でも、「命ってすごい大きいものだなと思った」とつなげることで、立派なスピーチになると実演を交えて解説した。



日常の些細な出来事も、明確な目的と「そこから言えることは？」という視点を意識するだけで、有益なスピーチへと変わる。今回紹介された2つのステップを実践すれば、スピーチへの苦手意識が薄れ、自信を持って人前で話すことができるようになるだろう。