一人登山中、しつこいナンパに恐怖していたら…通りすがりの女性の“ひと言”で状況が一変！ 頼もしすぎる対応に救われた
せっかくの“ひとり時間”を楽しむはずだった登山で、見知らぬ男性にしつこく付きまとわれたとしたら……あなたならどうしますか？
今回はそんな、山中で恐怖を感じた女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆一人登山中、突然声をかけてきた男性
吉沢春菜さん（仮名・28歳）は、「一人登山」にハマり、都内からアクセスしやすい山へ足繁く通っていました。
「まぁハイキングの延長といった感じで本格的な登山ではないのですが、下山した後でふもとの温泉に入るのがたまらないんですよね」
澄んだ空気と静かな山道。誰にも気を遣わずに過ごせるその時間は、春菜さんにとって何より大切な“ひとり時間”だったそう。
その日もいつも通り山に入り、中腹のベンチで水を飲みながらひと息ついていると、背後から不意に声をかけられました。
「振り向くと『こんなに可愛いのに一人？ 危ないよ。俺、この山詳しいから一緒に回ろうよ』と50代くらいのおじさんが軽い調子で話しかけてきて、やんわり断ってもずっとついてきて離れてくれなくて」
親切心にも取れなくはない言葉ですが、その距離感は普通ではありませんでした。断っているにもかかわらず、おじさんは引き下がるどころか、また一歩、また一歩と踏み込んでくるのです。
◆「どこ住み？」しつこく続く詮索と異様な距離感
「とにかくしつこくて、『いやいや遠慮しなくていいって！ ていうかどこ住み？ 今日は温泉も行くの？』と延々とついてくるんですよ」
まるで逃げ場を塞ぐかのように質問を浴びせられ、人気の少ない山道という環境も相まって、その存在は次第に“ただの迷惑”では済まされない不気味さを帯びていったそう。
「せっかくリフレッシュしに来たのに最悪の気分だ、とウンザリしてしまいました。私の貴重な休日と時間を、どうしてこのニヤニヤしたおじさんに奪われなくちゃいけないの？ と腹が立ちましたね」
ついさっきまでキラキラと輝いて見えた新緑の景色も、ただ通り過ぎるだけのものに変わってしまいました。
このままでは楽しめない、そう感じた春菜さんは、「もういっそのこと今日は下山しようかな？」と思い、足早にその場を離れようとした、その時……。
◆突然現れた、女性登山者の“ひと言”
「急に『待たせてごめんね』と凛とした声で話しかけられて。ハッと振り向くと40代前半くらいの女性登山者が立っていたんです。日焼けした顔に落ち着いた笑みを浮かべながら、おじさんをまっすぐ見据え『この子、私と約束してるんです。先に行ってもらっていいですか？』と言ってくれたんですよ」
突然現れた彼女は、状況を一瞬で見抜いたのか、迷いのない口調でそう告げました。
思いがけない展開に、おじさんは明らかに動揺し「は？ 別に俺は何も……」と、先ほどまでの馴れ馴れしさはどこへやら、言葉はしどろもどろに。周囲の視線を気にするように落ち着きを失っていきました。
「さらに女性は一歩も引かず、『一人登山の女性に付きまとうの、マナー違反ですよ。ご存じないですか？』と、きっぱり言い放ってくれて。本当に助かったんですよね」
やがて周囲の登山客たちも異変に気づき、ちらちらとこちらに視線を向け始めます。
「逃げ場を失ったおじさんは、気まずそうに咳払いをすると、目を逸らしながらそそくさと別のルートへと消えていったんですよ」
◆「山は逃げないから、嫌な人からは逃げていいのよ」
ようやく張り詰めていた空気が緩み、春菜さんがその場に崩れ落ちそうになってしまうと、「大丈夫？ ああいう人、たまにいるのよ」とその女性が、そっと体を支えてくれました。
「その後も女性はにっこり笑って、さりげなく隣を歩いてくれました。しばらくして分岐に差しかかると『ここからは一人で平気ね？ 気をつけて。山は逃げないから、嫌な人からは逃げていいのよ』そう言って颯爽と去っていったんですよね」
その背中は、まるで山のように頼もしく、そして静かな強さを感じたそう。
「危うく、しつこいおじさんのせいで山から足が遠のいてしまうところでした。ですが、あの勇気ある女性が差し伸べてくれた手によって、『やっぱり山は、あたたかくて私を癒してくれる場所だ』と感じることができたんですよ」と微笑む春菜さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
今回はそんな、山中で恐怖を感じた女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆一人登山中、突然声をかけてきた男性
吉沢春菜さん（仮名・28歳）は、「一人登山」にハマり、都内からアクセスしやすい山へ足繁く通っていました。
「まぁハイキングの延長といった感じで本格的な登山ではないのですが、下山した後でふもとの温泉に入るのがたまらないんですよね」
その日もいつも通り山に入り、中腹のベンチで水を飲みながらひと息ついていると、背後から不意に声をかけられました。
「振り向くと『こんなに可愛いのに一人？ 危ないよ。俺、この山詳しいから一緒に回ろうよ』と50代くらいのおじさんが軽い調子で話しかけてきて、やんわり断ってもずっとついてきて離れてくれなくて」
親切心にも取れなくはない言葉ですが、その距離感は普通ではありませんでした。断っているにもかかわらず、おじさんは引き下がるどころか、また一歩、また一歩と踏み込んでくるのです。
◆「どこ住み？」しつこく続く詮索と異様な距離感
「とにかくしつこくて、『いやいや遠慮しなくていいって！ ていうかどこ住み？ 今日は温泉も行くの？』と延々とついてくるんですよ」
まるで逃げ場を塞ぐかのように質問を浴びせられ、人気の少ない山道という環境も相まって、その存在は次第に“ただの迷惑”では済まされない不気味さを帯びていったそう。
「せっかくリフレッシュしに来たのに最悪の気分だ、とウンザリしてしまいました。私の貴重な休日と時間を、どうしてこのニヤニヤしたおじさんに奪われなくちゃいけないの？ と腹が立ちましたね」
ついさっきまでキラキラと輝いて見えた新緑の景色も、ただ通り過ぎるだけのものに変わってしまいました。
このままでは楽しめない、そう感じた春菜さんは、「もういっそのこと今日は下山しようかな？」と思い、足早にその場を離れようとした、その時……。
◆突然現れた、女性登山者の“ひと言”
「急に『待たせてごめんね』と凛とした声で話しかけられて。ハッと振り向くと40代前半くらいの女性登山者が立っていたんです。日焼けした顔に落ち着いた笑みを浮かべながら、おじさんをまっすぐ見据え『この子、私と約束してるんです。先に行ってもらっていいですか？』と言ってくれたんですよ」
突然現れた彼女は、状況を一瞬で見抜いたのか、迷いのない口調でそう告げました。
思いがけない展開に、おじさんは明らかに動揺し「は？ 別に俺は何も……」と、先ほどまでの馴れ馴れしさはどこへやら、言葉はしどろもどろに。周囲の視線を気にするように落ち着きを失っていきました。
「さらに女性は一歩も引かず、『一人登山の女性に付きまとうの、マナー違反ですよ。ご存じないですか？』と、きっぱり言い放ってくれて。本当に助かったんですよね」
やがて周囲の登山客たちも異変に気づき、ちらちらとこちらに視線を向け始めます。
「逃げ場を失ったおじさんは、気まずそうに咳払いをすると、目を逸らしながらそそくさと別のルートへと消えていったんですよ」
◆「山は逃げないから、嫌な人からは逃げていいのよ」
ようやく張り詰めていた空気が緩み、春菜さんがその場に崩れ落ちそうになってしまうと、「大丈夫？ ああいう人、たまにいるのよ」とその女性が、そっと体を支えてくれました。
「その後も女性はにっこり笑って、さりげなく隣を歩いてくれました。しばらくして分岐に差しかかると『ここからは一人で平気ね？ 気をつけて。山は逃げないから、嫌な人からは逃げていいのよ』そう言って颯爽と去っていったんですよね」
その背中は、まるで山のように頼もしく、そして静かな強さを感じたそう。
「危うく、しつこいおじさんのせいで山から足が遠のいてしまうところでした。ですが、あの勇気ある女性が差し伸べてくれた手によって、『やっぱり山は、あたたかくて私を癒してくれる場所だ』と感じることができたんですよ」と微笑む春菜さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop