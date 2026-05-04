カスタードに癒されるぅぅ♡【ローソン】カフェ気分で楽しみたい「新作スイーツ」

【ローソン】では、4月7日よりカスタードを使った「新作スイーツ」を2週連続で発売。濃厚な卵黄のコクとバニラの香りが特徴のカスタードクリームによって、シンプルなスイーツも一気に贅沢感のある味わいに。そこで今回は、カフェ気分で楽しみたい新作カスタードスイーツを紹介します。

濃厚カスタードが決め手の王道プリン

「たまごのとろける生プリン」は、卵・砂糖・牛乳・生クリームのみで作られたベーシックなプリン。とろりとしたカスタードが際立つ、なめらかな食感を堪能できそうです。プリンの上には、ホイップクリームがトッピングされているため、ホイップクリームとカスタードクリームをシンプルに味わいたい人におすすめ。

たまごを感じる黄色いスポンジ

「たまごのふわほわロールケーキ」では、スポンジではなくカステラ風生地を使用。公式サイトによると「たまごと蜂蜜の風味が楽しめるやさしい甘さ」に仕上げているよう。カスタードと一緒に食べることで、より一層たまごのコクや甘さを感じられるかも。カスタードだけでなく、北海道産生クリーム入りクリームもたっぷり入っているのが贅沢なポイント。

3種類のクリームを味わう贅沢ケーキ

スポンジ生地の上に、カスタード・マロン・ホイップ、3種のクリームを重ねた「カスタードモンブラン」。サイズはやや小ぶりですが、このサイズ感がケーキの可愛らしさを強調しています。マロンクリームにカスタードとホイップが加わることで、クリームのコクやミルキーさが増した、高級感のある味わいが楽しめそう。

もちもち生地とプリンの風味に癒される

定番スイーツの「もち食感ロール」にも、カスタードを使った新作が登場。新作はプリン味となっており、もっちりとした生地でプリン風味のクリームとカスタードプリンフィリングを巻いています。ロールケーキとプリンを一度に味わえる、贅沢感も満足度も高めなスイーツです。

カスタードの魅力を活かした【ローソン】の「新作スイーツ」は、コーヒーや紅茶とも相性抜群。ぜひ気になるスイーツを手に取って、カスタードに癒される至福のひとときを過ごしてみて。

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writer：河合 ひかる