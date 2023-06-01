5/4は2026年上半期で第2位の吉日！水晶玉子が教える『天赦日』の最強開運術

今日は「天赦日」。2026年上半期のナンバー2吉日といわれる、見逃せないラッキーデーです。

運気の流れに後押しされて、新しい一歩を踏み出すのにぴったりの日。運気アップにつながる過ごし方を、水晶玉子さんに教えていただきました。

4日（月・祝）は上半期のナンバー2吉日！

行動が運を呼ぶ！ 運気上昇のきっかけをつくって

大吉日の「天赦日」は、思い切ったアクションを起こすのに最適。何もせずに過ごしてしまうともったいないので、やってみたいことや楽しめそうなことを何か一つ実践しましょう。思いもよらないうれしい展開が訪れるかもしれません。旅行の出発にもよいとされる「寅の日」でもあるので、旅行もおすすめです。

特別な吉日だからこそ、ほんの少しの行動を。今日の一歩が、いい流れを運んできてくれるかもしれません！

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。