LAGUNAMOON×田中芽衣が魅せる♡鮮やかカラーの夏コレクション公開

LAGUNAMOONが2026年5月7日（木）、モデル・タレントとして活躍する田中芽衣さんを起用した最新WEBカタログを公開♡今季は鮮やかなカラーや大胆な花柄、ドット柄など、夏気分を盛り上げるアイテムが勢揃いします。透明感あふれる田中芽衣さんの魅力とともに、軽やかでモダンなSUMMER COLLECTIONをチェックしてみて♪

鮮やかな色彩が主役の夏ルック

今季のLAGUNAMOONは、“MODERN IN COLOR”をテーマに、爽やかでみずみずしいカラーを主役にしたスタイルを提案。

大ぶりの花柄やキャッチーなデザインを取り入れながらも、ブランドらしい洗練されたモダンさを感じられるコレクションに仕上がっています。

LOOKでは、Onepiece18,700円（税込）が登場。1枚で華やかな印象を叶えてくれるワンピースは、夏のお出かけやリゾートシーンにもぴったりです。

さらに、Tops8,800円（税込）、Blouson19,800円（税込）、Accessories3,850円（税込）のコーディネートは、軽やかさの中にエッジを効かせたスタイリングが魅力。

シンプルながら存在感のある着こなしを楽しめます。

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柄とシルエットで魅せる装い

Tops15,400円（税込）×Pants16,500円（税込）のスタイルは、リラックス感と都会的なムードを両立。ナチュラルな抜け感がありながら、洗練された印象に導いてくれます。

また、Tops13,200円（税込）、Pants14,300円（税込）、Cardigan11,000円（税込）の組み合わせは、レイヤードで魅せる大人のサマースタイル。軽やかな素材感が、夏らしい開放感を演出します♪

フェミニン派には、Tops12,980円（税込）×Skirt17,600円（税込）のコーディネートもおすすめ。動くたびに揺れるシルエットが美しく、女性らしさを引き立ててくれます。

さらに、Tops12,650円（税込）とPants16,500円（税込）のルックでは、カラーを活かしたスタイリッシュな着こなしを披露。

シンプルながらも存在感のあるデザインで、夏のワードローブをアップデートしてくれそうです。

田中芽衣さんの透明感にも注目♡

今回のWEBカタログでは、田中芽衣さんの透明感あふれるビジュアルも大きな見どころ。カラーごとに変化するメイクとの組み合わせによって、それぞれのルックがより印象的に映し出されています。

鮮やかな色彩をまといながらも、どこかナチュラルで肩の力が抜けた雰囲気は、LAGUNAMOONならでは。日常を彩るファッションとして取り入れやすく、夏のおしゃれ欲を高めてくれるコレクションです♡

まとめ

LAGUNAMOONのSUMMER COLLECTIONは、鮮やかなカラーや大胆な柄を取り入れながらも、大人の女性が取り入れやすいモダンなバランス感が魅力。

田中芽衣さんの透明感あふれる着こなしとともに、この夏のファッションをもっと自由に楽しめそうです。気になるアイテムは、WEBカタログや公式通販サイトでぜひチェックしてみてください♪