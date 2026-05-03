射手座・女性の運勢

「これからの自分」に対し大きな目標を持ち、そちらに邁進したいと強く思っていそうないまの射手座。周囲にはその挑戦意欲を応援し、同時に刺激もくれる人たちがいるのでしょう。が、難しいのは同時に仕事方面も忙しく、そちらで大いに評価されていそうなことです。それ自体は嬉しい展開ですが、現状を肯定され恩恵を受けると、どうしても射手座の意志は鈍りがちに。意欲を発揮しにくくなり、結果モヤモヤすることが増える時期かも。長い目で見たら挑戦が必須なのはたしか。ただ、いま得られるものはきちんと受けるのも大事なことかも。頭の切り替え、バランス感覚が問われます。

射手座・男性の運勢

自分のなかにある強い成長意欲をもとに、行動範囲を広げ、多くの人とつながりたいと感じるとき。幸い、いまはそんな射手座の刺激となる多彩な人間関係にも恵まれやすく、協力し合いながら大きな挑戦にも取り組めるでしょう。が、社会面も好調な時期で、射手座はいろいろなシーンに駆り出されやすく、その能力や経験ゆえに恩恵を受けやすい面も。ありがたいことですが、それによってストイックな意欲が鈍り、「どう進んでいくのが正解なのか」わかりにくくなるかもしれません。葛藤しやすいときですが、引き続き広い視野を持ち続けましょう。もらえるものをもらうのがよさそう。ただ、そこだけにとどまらないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ