アインシュタイン河井、昨年末に「タイミー」でアルバイトと衝撃告白「初心忘れたらアカンなって」 店長は芸人と知らず、河井の行動にビックリ
お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるが１日放送のＴＢＳ系の料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」に出演。昨年末にスキマバイトサービスの「タイミー」を使ってアルバイトしたことを明かした。
ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」に出演中の俳優・山時聡真がゲストで登場。今でもアルバイトを続けていることを明かしたが、河井も「僕も去年の年末行きましたよ。タイミーで」と告白。滝沢カレンを「えー、何でですか？」と驚かせた。
河井は「僕も初心を忘れたらあかんなっていうので、１日行ったんですけど」と回答。飲食店でのバイトで店長は河井より１、２歳年下の４０代男性で、河井を芸人とは知らなかったといい、「タイミーさん」と呼ばれてホールを担当した。
「年末やから忘年会シーズンで４５人の団体さんがワーッと入ってこられて。その人らにはワーって『エッ、何でいてるの？』みたいに言っていただいて」と団体客には気付かれ、帰り際には団体さんから一緒に記念撮影を求められた。店長に許可を得て応じたが、「店長は僕が撮ると思ってて。（団体客から）『河合さん真ん中入ってください』って言われて。僕が真ん中入って、店長にカメラ渡したら、店長さんが『エッ、タイミーさんが真ん中？』。２時間でどんな接客した？みたいな」と驚いていたことを明かして共演の２人を笑わせていた。