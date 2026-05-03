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大阪城公園（大阪市中央区）太陽の広場で5月2日、「クラフト餃子フェス OSAKA 2026」が始まった。



毎回多くの人が来場する「クラフト餃子フェス OSAKA」。今年は17店舗が30種類以上の餃子メニューを用意するほか、チャーハンやドリンク、スイーツも販売する。



主な餃子メニューは、「餃子とワイン 果皮と餡」のうま味あふれるコリコリ牛タン餃子、「餃子の宮でんでん」のチーズのせ爆汁丸餃子、「じゃげな」の信州わさびビーフ餃子、「玉川精肉店」の黒毛和牛100％あらびき和牛餃子、「香港点心楼」のカニあんかけ海老餃子、「餃子専門店 餃子チョップ」の名物焼きあげ餃子、「博多八助」の博多ひとくち餃子など。



初日は開場前から行列ができるなど、多くの人が来場。来場客からは「今日は餃子を食べまくろうと思って来ました」「食べたことがない味でおいしい」といった声が聞かれた。



開催時間は10時～20時。入場無料（飲食代別途）。5月6日まで。