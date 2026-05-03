【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲の人達の様子は突っ込まないでいましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
立て直したいことや変更したいことが沢山あり、意欲的です。行動の一貫性を意識すると、スムーズにいくことも増えるでしょう。仕事や公の場では、他の人達の本音や目的が読み取れないです。あんまり突っ込んだりすると距離をあけられてしまうので、気をつけておくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
色々な条件が少しずつ揃っている人に惹かれるようです。相手に以外と見抜かれやすい時のようなので、知らず知らずの内に上から目線にならないように気を付けましょう。シングルの方は、情に流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の反応が全体的に鈍い時です。
｜時期｜
5月9日 得意げになる ／ 5月10日 金運UP
｜ラッキーアイテム｜
キラキラ光る置き物
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞