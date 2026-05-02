ディズニーランド『アナ雪』オラフ転倒で大騒ぎ！リアルすぎるロボの真相

ディズニーの人気キャラクター・オラフが、パフォーマンス中に突然転倒--。そんな動画が拡散され、注目を集めています。「リアルすぎるのに転ぶの？」という驚きの声も広がりました。

実は最新ロボ、“歩くオラフ”だった

このオラフは、『アナと雪の女王』に登場するキャラクターを再現した最新型アニマトロニクス。固定式ではなく、自ら歩き回る“フリーローミング型”で、ゲストと会話や写真撮影もできる次世代のキャラクターです。

転倒はパリで発生、現在は香港でも展開

この技術は2026年3月、ディズニーランド・パリで世界初公開。その際のプレビューで転倒する様子が確認され、動画が拡散しました。その後、香港ディズニーランドでも登場し、本格的な展開が始まっています。

なぜ転ぶ？“自由に動く”難しさ

理由のひとつは、自由に歩く制御の難しさ。人間のようにバランスを取りながら動くため、わずかなズレが転倒につながることもあります。リアルさを追求するほど、技術的ハードルは高くなります。

それでも進むディズニーの挑戦

現在も改良は続けられており、将来的にはパーク内を自由に動き回りながら、自然にゲストと触れ合う体験の実現が目指されています。“リアルすぎるからこそ転ぶ”--その裏には、ディズニーの新たな挑戦がありました。

こうした進化を背景に、“歩くオラフ”は今後、ディズニーランド・リゾートやウォルト・ディズニー・ワールド、さらにディズニー・クルーズラインへと展開予定。日本のパークに登場する日も、そう遠くないのかもしれません。

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