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不用品回収・片付け専門業者「イーブイ」を運営するYouTubeチャンネル『イーブイ片付けチャンネル』が、「20年ゴミ屋敷に住んだ母娘の末路。病気で動けず、空き家に家賃を払い続けた切実な悩み。」と題した動画を公開した。病気により自力で片付けができず、誰も住んでいない部屋の家賃を払い続けていた女性の切実な事情と、プロによる丁寧な作業の様子が収められている。



● 5ヶ月続く「家賃の空払い」…退去したくてもできない切実な事情

依頼者の女性は、娘が小学2年生の時から約20年間この家に住んでいた。5ヶ月前に娘の職場の近くへ転居したものの、長年の生活で溜まった大量の荷物と、自身の入退院を繰り返すほどの体調不良により、元の家を片付けることができなかったという。



その結果、退去手続きが進まず、空き家状態の部屋に家賃だけを払い続けるという苦しい状況に陥っていた。「どうしたらいいかがわからなくて」と当時の苦悩を打ち明ける依頼者に対し、イーブイのスタッフは「資源ごみ系が特に捨てにくいですよね」「タイミングを逃したら、すぐまた1週間ってズルズルなっちゃうんで」と、同じようにゴミ出しのタイミングを逃して悩みを抱える人が多い現状を説明し、優しく寄り添った。



●貴重品から思い出の写真まで。プロによる安心の捜索・仕分け作業

負の連鎖を断ち切るべく、イーブイのスタッフ7名による大掛かりな片付け作業がスタート。長年積み重なった新聞や段ボール、衣類、雑誌などが次々と運び出されていく。



ただ不用品を処分するだけでなく、事前のヒアリングで探してほしいと頼まれていた通帳、印鑑、パスポート、真珠のネックレス、さらには昔の運動会の写真など、大切な思い出の品や貴重品が続々と発見される。依頼者の残したい物を丁寧に確認しながら、見落としがないよう慎重に仕分けを進めるスタッフの姿が記録されている。



●「肩の荷が下りた」プロの力で金銭的・心理的重圧から解放

作業完了後、荷物が全て撤去され見違えるように空っぽになった部屋を見た依頼者は、「モヤモヤしていたのがスッキリしました。探し物も見つけていただいて本当に感謝しています」と語り、長年の重圧から解放された晴れやかな様子を見せた。



動画の最後でイーブイのスタッフは、片付けで悩む人々に向けて「まずは一度相談していただいたら」と呼びかけている。また、新生活に向けて「ゴミは袋が満タンになっていなくてもこまめに出すこと」と、再び溜め込まないためのアドバイスも送った。プロの迅速な技術によって「家賃の空払い」という負債に終止符を打ち、依頼者の事情に真摯に寄り添う対応がうかがえる内容となっている。