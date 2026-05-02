ぷっくりシールもあるよ♪「リルアラモード」世界観がかわいすぎる新商品（全5種類）でるよ！

イラストレーター・mikkoが描く、ふんわりやさしくどこかノスタルジックな世界観が魅力の「Lil ala mode（リルアラモード）」。

（写真）ぷっくりシールも♪「リルアラモード」かわいすぎる新商品（全5種類）

とある小さな町で、女の子やかわいいものに囲まれて、なかよくのんびり過ごすムースたちの日常を描いた作品です。

「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界観が魅力！

そんなリルアラモードの世界観いっぱいのアイテムが登場しました！

「リルアラモード」の新作アイテムは全部で5種類！

【リルアラモード】とある小さな町で、女の子やかわいいものに囲まれて仲良くのんびり過ごすムースたちの日常を描いた「リルアラモード」 ©mikko

今回、オリジナル文具・雑貨等を企画開発・販売するfunboxが発売する新商品は全5種類。

ノック部分に大きなリボンがついた「リボンボールペン」は、赤と黒の2色ボールペン。

ガーリーなデザインに、思わずときめく一本です。

キーホルダーは全部で5種類で、振るとシャカシャカ音が鳴るビーズ入り。

さりげなくリルアラモード推しをアピールしたい人にも。

「刺繍ステッカー」はシールでもアイロンでも貼り付け可能なので、スマホや小物のアレンジにも活躍しそう。

サガラ刺繍でキャラクターたちのかわいさを再現♪

「クリアシール」は今話題の、ぷっくりとした手触りが楽しいタイプ。

ガーリーでやさしい色味が特徴の『リボン』、キラキラ可愛いコスチュームが特徴の『アイドルごっこ』の2柄展開！

さらに「スクエアメモ」はちょっとしたメモ書きにぴったり。

カラーによってデザインが違うので、ぜひお好きなほうを手に入れてみて。

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2026年5月12日（火）より、ファンシーショップ、バラエティ雑貨店、書店、文具店などにて順次発売。

また、発売に先立ち、4月24日（金）より公式オンラインストア「Lil ala mode store」とキデイランド（一部店舗）で先行販売がおこなわれています。

とってもかわいくふんわりした世界観が癒されるリルアラモード。ゆめかわな世界観を日常にそっと取り入れてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。