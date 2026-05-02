マキアージュ限定コレクションで叶える未来感Y3Kメイク♡輝く羽メイク登場

トータルメイクアップブランドマキアージュから、近未来的な輝きをまとえる「Wings Collection」が数量限定で登場。Y3Kルックをテーマに、透明感と大胆なきらめきを両立した全6品がラインナップされています。偏光ラメやメタリックな光沢を取り入れたアイテムで、自分の新たな魅力に出会える予感♡軽やかに羽ばたくようなメイクで、夏の表情をアップデートしてみませんか。

羽ばたくような輝きの世界観

本コレクションのテーマは「Wings to Rise」。力強くも繊細な羽ばたきをイメージした輝きが特徴です。多色・偏光に輝く“Y3Kグリッター”が、見る角度によって表情を変え、未来感あふれる印象を演出。

特に注目は“羽メイク”。アイシャドウのグリッターを目尻にラインのように入れることで、光を受けて羽のようにきらめくデザインに。

大胆でありながら透明感のある仕上がりで、新しい自分に出会えるメイク体験を楽しめます。

エテュセ夏コスメ2026♡透明感を叶える新作アイカラー＆マスカラ登場

全6品のラインナップ詳細

マキアージュ ドラマティックエッセンスルージュ＜口紅＞4g 全2色

価格：各3,200円（税込3,520円）

多色パール配合で透明感とメタリック感を演出。保湿美容成分※3配合で、うるおいとツヤが長時間持続します。

カラー：PK341 チェリーピンクフラッシュ／BE342 ハニーオレンジフラッシュ

マキアージュ カスタマイズアイカラー アソート＜アイシャドウ＞3.8g 全2種

価格：各3,700円（税込4,070円）

4色セットで立体感のある目もとへ。偏光ラメとシーズナルカラーの組み合わせが魅力。

カラー：EX03 ピンクフラッシュアソート／EX04 アプリコットフラッシュアソート

マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル＜アイシャドウ＞0.8g 全2色

価格：各1,100円（税込1,210円）

角度で色が変わるグリッターラメで、単色でも存在感のある仕上がりに。

カラー：VI183 オーロラフラッシュ／GR187 プリズムフラッシュ

マキアージュ カスタマイズケース 全1種

価格：700円（税込770円）

マキアージュ チップ＆ブラシ N 全1種



価格：350円（税込385円）

※ケース・チップは別売りです。

購入特典として、アソート購入で限定ケースをプレゼント。さらに対象商品購入で限定ショッパーも付属します。※2

Y3Kルックで魅力を引き出す

Y3Kルックは、近未来をイメージした透明感×メタリックな輝きが特徴。白みピンクやオレンジ、柔らかなブラウンに偏光ラメを重ねることで、肌なじみが良く挑戦しやすい仕上がりに。

軽やかなのに印象的なメイクは、デイリーから特別な日まで幅広く活躍します♪

新しい自分へ羽ばたく一歩

未来感あふれる輝きと使いやすさを両立したマキアージュの限定コレクションは、自分らしさを引き出す絶好のチャンス。

繊細なきらめきと透明感で、いつものメイクをアップデートしてみてください♡羽のように軽やかな輝きが、あなたの魅力をさらに引き立ててくれるはずです。