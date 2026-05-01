【４ヶ月で−３kg】“喉が渇いてから飲む”をやめただけ。水の飲み方を変えて体が軽くなった理由
「水はちゃんと飲んでいるつもりでした」と話すのはIさん（42歳・会社員）。デスクには常に飲み物を置き、意識して水分を取っていたものの、夕方になると体が重く感じたり、すっきりしない日が続いていたといいます。そこで見直したのが、“水の飲み方”。喉が渇いてから飲む習慣をやめ、こまめに取り入れるようにしたことで、日中の体の感じ方に変化が出てきたそうです。
“飲んでいるつもり”の落とし穴
「水分は足りていると思っていました」と振り返るIさんですが、実際は“喉が渇いたタイミングでまとめて飲む”スタイルだったそうです。長時間飲まずに過ごし、気づいたときに一気に補うという繰り返し。「夕方になると体が重く感じたり、むくみを感じやすくなったり。なんとなくすっきりしない日が多かったです」といいます。
水分量そのものではなく、取り入れ方の偏りが、体のコンディションに影響することもあるのです。
“こまめに飲める環境”をつくる
そこでIさんは「喉が渇く前に少しずつ飲む」ように見直したそう。一度にまとめて飲むのではなく、こまめに取り入れる意識に変えたのです。
デスクにはグラスと水を置き、作業の合間に一口。わざわざ取りに行くのではなく、“自然と手が伸びる状態”をつくることを意識したといいます。「最初は忘れることもありましたが、続けていくうちに無意識にできるようになりました」とのこと。この変化によって、夕方の体の重さやむくみを“感じにくくなった”そうです。
“整う感覚”が生活全体に広がる
４ヶ月後、Iさんの体重は−３kg。特別にダイエットに取り組んだわけではありませんが、生活の中でいくつかの変化が重なった結果なのでしょう。「間食が減ったのが大きかったです。なんとなく口寂しくて食べていたタイミングで、水を飲むことで落ち着くことが増えて」と振り返ります、水分補給のタイミングを見直したことが、生活リズム全体の見直しにつながっていったようです。
水分補給は“量”だけでなく“タイミング”も大切。喉が渇いてからまとめて飲むのではなく、こまめに取り入れること。それだけでも、日中の体の感じ方は変わってくるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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